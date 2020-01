Nachwuchs für Mügelner Wehr gesichert

Mügeln

Die Mügelner Kinderfeuerwehr zählt derzeit acht Mitglieder. Sie wird von Kerstin und Nadja Fischer betreut. In den Reihen der Jugendfeuerwehr engagieren sich 26 Jugendliche. Geleitet wird sie von Maik Lippmann und Rene Loth. Im vergangenen Jahr haben sie alle eine sehr gute Arbeit geleistet. Das gipfelte in der Aufnahme von drei jungen Leuten in der Ortswehr. Ein langer Weg, zu dem viel gehört, wie ein Blick in die Rechenschaftsberichte 2019 der Nachwuchswehren zeigt.

Zwölf Treffen im vergangenen Jahr

Im Alter von sechs bis acht Jahren sind die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr. Zwölf mal trafen sie sich mit ihren Betreuern, ganz wie die Großen, zu Diensten. Da im vergangenen Jahr drei Kinder das Alter für die Jugendwehr erreichten, wurde für die Kinderfeuerwehr wieder Nachwuchs gebraucht.

Schnuppernachmittag bei der Kinderwehr

An einem Schnuppernachmittag stellten die Betreuerinnen die Arbeit der Kinderwehr vor. Die ist vielseitig und der Spaß kommt dabei nicht zur kurz. So erlernten die Kinder nicht nur Grundkenntnisse der Ersten Hilfe und des Löschens, sondern auch Spiel- , Back- und Bastelangebote werden ihnen nahe gebracht.

Höhepunkte waren ein Besuch im Feuerwehrmuseum Schmannewitz und im Riesaer Spieleland. Oft wird die Ausbildung mit der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Das erleichtert den Übergang zur Jugendwehr.

Eigenes Sommerzeltlager

Im vergangenen Jahr führten die 26 Mitglieder der Jugendfeuerwehr 18 Dienste und acht Sonderdienste durch. Dazu gehörte das gemeinsame Sporttreiben ebenso wie eine Fahrt ins Bad Wonnemar, Besuch des Bornitzer Depots, das eigene Sommerzeltlager, das Maibaumstellen oder das Training für den Kreisausscheid. Das hat sich, wie Rene Loth berichtete, gelohnt: In der Disziplin Gruppenstafette weiblich AK 1 belegte das Mügelner Team den ersten Platz. In der AK 3 wurde ein weiteres Mädchenteam Zweiter. Erstmals seit 19 Jahren konnten drei Jugendliche an der Landesfeuerwehrschule in Nardt an der Ausbildung für die Leistungsspange teilnehmen und diese erfolgreich ablegen. Drei Mitglieder der Jugendwehr rückten zur Ortswehr auf. Ein Ergebnis, das in der guten Kinder- und Jugendarbeit seine Wurzeln hat.

Von Bärbel Schumann