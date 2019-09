18 Kameraden waren am Donnerstag mit vier Fahrzeugen in Lonnewitz im Einsatz. Grund dafür war ein Schornstein, dessen Außenfassade Feuer gefangen hatte. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz. Die Verkleidung und die Isolierung wurden entfernt, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht an einer anderen Stelle wieder ausbrechen konnte.