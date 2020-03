Nächtliche Wolfsattacken: Erste Risse im Raum Mügeln bestätigt

Mügeln

Ist die Wolfspopulation in der Region mittlerweile bis nach Mügeln vorgerückt? Ein Halter hatte sich am Mittwoch an die Polizei gewandt, weil in der Nacht mutmaßlich ein Wolf auf der umzäunten Wiese hinter seinem Grundstück an der Döbelner Straße die Schafsherde aufgerieben hatte.

Die kontaktierte Fachstelle Wolf begutachtete den Riss noch am Mittwoch im Beisein des Tierhalters. Drei tote Schafe seien vorgefunden worden, ein Lamm werde vermisst. „Die Rissbegutachtung hat ergeben, dass die Schafe mit hinreichender Sicherheit vom Wolf getötet wurden“, sagte Karin Bernhardt, Pressesprecherin der Fachstelle auf OAZ-Anfrage.

Gehöft außerhalb der Stadt betroffen

Da die Döbelner Straße auch mitten durch das Stadtgebiet führt, präzisierte auch sie die Angaben der Polizei noch einmal: Anwohner im Stadtgebiet müssen demnach keine Sorge tragen, dort auf einen Wolf zu stoßen. Der Ort des Schafrisses liege circa über einen Kilometer außerhalb der Ortschaft und gehöre zu einem einzeln stehenden Gehöft.

Im Gespräch mit der OAZ sagte der Eigentümer, er möchte nicht genannt werden. „Die einen wollen die Wölfe, und die anderen füttern sie“, fasst er das Geschehen lakonisch zusammen. Zudem, sagt er, sei der Angriff auf seine Herde nicht der erste in dieser Woche gewesen: Insgesamt habe er an zwei Tagen sieben Schafe verloren, die kleine Herde von 15 Schafen halte er zusammen mit einem Freund.

„Am ersten Tag war ich noch nicht im Klaren, was macht man überhaupt. Und dann am nächsten Tag waren wieder drei tot und eins fehlte“, beschreibt er. „Da habe ich die Polizei angesprochen, die hier lang fuhr.“

Zaun übersprungen oder untergraben

Über das eingeschaltete Landratsamt wurde dann die Fachstelle Wolf des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie informiert. Laut der Fachstelle erfüllte der Zaun auf dem Gelände die Mindestanforderungen zum Schutz.

Der oder die Wölfe müssen entweder über diesen gesprungen sein oder sich am hinteren Hang durchgebuddelt haben und dann durchgekrochen sein, vermutet daher der Eigentümer. Seine Schafe blieben nun nachts eingesperrt und auch der Hund auf dem eingezäunten Grundstück nebenan bliebe nicht mehr draußen: „Weil: Was will der bellen? Der hat ja auch keine Chance“, sagt er.

Zeitnahe Meldung sichert Entschädigung

„Jetzt müssen wir sehen und die Schadensmeldung ausfüllen, aber wir bekommen ja nur die drei vom letzten Mal bezahlt“, sagt er, „Jetzt wissen wir: Man muss sofort anzeigen, 24 Stunden zählt die Meldung bloß.“ Eine zeitnahe Meldung binnen ebendieser Frist ist Bedingung für eine Entschädigungszahlung.

Dabei habe es auch nicht geholfen, dass er die anderen Risse mit Fotos dokumentiert hatte und auch noch Kadaverreste da gewesen seien. „Das können Sie schreiben, für Leute denen das auch passiert: Die Meldung muss sofort gemacht werden!“, rät der Geschädigte nun anderen.

Von Manuel Niemann