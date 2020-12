„Oschatz Helau“ hätte es am 11.11. dieses Jahr wieder geheißen – doch Corona schob den Narren an der Döllnitz einen Riegel vor. Ausgerechnet in der 40. Saison ist „Zwangspause für den Oschatzer Carneval Club (OCC). Christian Kunze sprach mit Kerstin und Günter Staffe. Das Ehepaar mischt seit der Gründung des Vereins mit.