Nasenberger behaupten sich bei WM in Österreich

Nasenberg

Kaiserwetter, eine spektakuläre Kulisse und zwei gemeisterte Wettkämpfe: Das Team Nasenberg hat bei der Traktoren-WM in Österreich Eindruck gemacht. Mannschaftsführer Klaus Reinhardt sowie Heiko Jentzsch, Uwe Schmidt und Toni Haubold stellten sich mit ihren Oldtimern der Konkurrenz im Wettkampf von insgesamt 500 Teilnehmern aus acht Nationen.

Eine Premiere für die Sachsen, die sich vorgenommen hatten, gemeinsam das Ziel auf dem Großglockner zu erreichen. Heute können sie sagen: Mission erfüllt. Bei der WM-Wertung landeten alle Nasenberger auf Plätzen im ersten Viertel. In der Mannschaftswertung war mit dem signalrot eingekleideten Team ebenfalls zu rechnen – hier kamen die Fahrer auf den 14. Rang von insgesamt 56 Teams. Dazu kam es auf jeden Einzelnen von ihnen an, denn bei der Mannschaftswertung wurden die Zeiten von vier Fahrern gewertet – viele Teams hatten mehr Starter und dementsprechend mehr Spielraum.

Erschwerte Bedingungen durch viel Verkehr auf der Großglocknerstraße. Quelle: privat

Dabei war die Weltmeisterschaft kein Rennen, denn gefragt war vielmehr möglichst genaues Gleichmäßigkeitsfahren. Schon am ersten Tag mussten die Teilnehmer von Bruck nach Fusch in vorgegebener Geschwindigkeit fahren. Am 2. Tag ging es auf die Großglocknerfahrt: Von Ferleiten bis zum Fuschertörl in 2407 Meter Höhe auf Österreichs höchstem Berg. Dabei war die Distanz in zwei Teilstrecken gegliedert, wobei die erste Fahrtzeit Vorgabe für den zweiten Abschnitt war – auch hier ging es um gleichmäßiges Fahren.

Nasenberger bei Traktor-WM Quelle: privat

Mit zwei Porsche-Traktoren (Baujahr 1961 und 194), einem Linde-Güldner von 1966 und einem MAN von 1962 nahmen die Nasenberger die Herausforderung an. Zumindest anfangs sei für die WM die Großglocknerstraße noch gesperrt gewesen. „Aber um 10 Uhr wurde die Strecke wieder geöffnet, dabei waren da noch reihenweise Traktoren unten“, berichtet Heiko Jentzsch. Prompt verschlechterten sich die Bedingungen, weil sich die Oldtimer die Straße mit Reisebussen, Motorrädern und Autos teilen mussten. „Da wurde immer wieder überholt, Autos haben sich dazwischen gedrängelt und dann ging die Zeit nicht mehr auf", erzählt Uwe Schmidt. Am Ende hatten die Nasenberger dadurch 32 Sekunden mehr auf der Uhr. Sonst wäre das Team sogar unter den ersten Zehn gelandet. „Das war nicht mehr zu ändern“, konstatiert Heiko Jentzsch. Für ihn steht fest, dass die Mannschaft in einigen Jahren noch einmal bei der WM angreifen wird. Abgesehen vom Verkehrschaos am zweiten Wettkampftag seien sie begeistert gewesen. „Die Atmosphäre und die Kulisse waren spitze und auch ringsum war alles super organisiert“, lobt er die Gastgeber in Österreich. Die Mannschaft ließ es sich nicht nehmen, nach dem Ziel noch die Edelweißspitze in 2571 Meter Höhe auf dem Großglockner anzusteuern.

Von Jana Brechlin