Nasenberg

Am Sonnabend startete in Oschatz ein Tross mit knapp 200 Caprios und Coupes. Über Wermsdorf und später entlang der Mulde führte die CC Rallye nach Dresden. Mit dabei war jemand, der quasi an seinem Arbeitsplatz losfahren konnte.

Heiko Jentzsch arbeitet seit 30 Jahren im Autohaus Gruma, dessen Oschatzer Filiale Startort war. Die Anreise des Nasenbergers war also kurz und zumindest das Startareal vertraut. Für den 46-Jährigen, der schon Dinge gemacht hat, die er selbst als verrückt bezeichnet, war die Rallyeteilnahme eine Premiere. Nach Seifenkistenrennen, Titelgewinn beim Drehpflügen oder Traktorfahrt auf den Großglockner ging es diesmal darum, im Rahmen der Sollzeit ins Ziel und zu den Zwischenprüfungen zu kommen und dort besondere Herausforderungen zu bestehen.

Bei der Siegerehrung auf der Bühne

Am Ende war der Nasenberger, der keine Ambitionen auf den Gewinn der einwöchigen Kroatien-Reise oder überhaupt einen vorderen Platz hatte, stolz darauf, auf der ersten Seite der Ergebnisliste zu landen: als 28. von knapp 200 Teilnehmern. Einen Achtungserfolg, der mit einem Preis und dem Aufruf auf die Bühne verbunden war, erzielte die Jentzsch-Crew bei der Wertungsprüfung in Rochlitz. Eine in 25,0 Sekunden zurückzulegende, 180 Meter lange Strecke absolvierte der Kundendienstberater in 25,01 Sekunden. Damit war er der Fahrer mit der geringsten Abweichung zur Sollzeit. Die Konkurrenz gratulierte dem Rallye-Neuling anschließend.

Zwei Stoppuhren statt Sensoren

„Tatsächlich hatten so um die 50 Besatzungen Rallye-Erfahrungen“ schätzt der Nasenberger. Das habe man zum Beispiel an der Messtechnik sehen können, die an Bord mitgeführt wurde, um die Vorgaben bei den Prüfungen besser bewältigen zu können. Familie Jentzsch – Heiko hatte seine Frau Christiane sowie die Kinder Hanna und Franz an Bord – begnügte sich mit zwei Stoppuhren. Nichts da mit Sensoren, die erfassen, wenn jene Lichtschranke passiert wird, die die Einfahrt in die Wertungsprüfung registriert. Nein, so weit wolle er seine Rallyekompetenzen auch nicht ausbauen, betont Heiko Jentzsch.

Kühlwasserkontrolle vor dem Start

Unterwegs habe es viel Schönes zu sehen gegeben. „Rochsburg, das ist eine tolle Ecke, da war ich noch nie“, schwärmt der 46-Jährige. Dennoch sei das eine „hammerharte Aktion“ gewesen. Um 7 Uhr sei er am Startplatz angekommen. Da wurde die Startnummer aufgeklebt, waren noch einmal Kühlwasser und Reifendruck zu messen. „Ab 9 Uhr wurde im 30-Sekunden-Rhythmus gestartet, wir waren 9.59 Uhr und 30 Sekunden dran“, erläutert Heiko Jentzsch. Soll-Zeit für die Ankunft in Dresden sei 19.04 Uhr gewesen. Dabei habe man nicht nur den Anweisungen des Roadbooks folgen müssen, sondern hatte sich auch penibel an die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu halten.

Von der Siegerehrung zur Polterhochzeit

Nach der Zieldurchfahrt gab es ab 19.45 Uhr Abendessen an den Autos. Die Siegerehrung begann 21 Uhr, die Heimfahrt zirka eine Stunde später. Gegen 23 Uhr waren die Nasenbergers zuhause. Danach haben sich Heiko Jentzsch und seine Frau von ihrer Tochter noch zu einer Polterhochzeit nach Salbitz fahren lassen. Von dort sind sie gegen 1.30 nach Hause gelaufen.

Nach der Rallye: Heiko Jentzsch poliert seinen Mercedes W123 Coupe auf Hochglanz, bevor gut geschützt unter einer Plane wieder in der garage abgestellt wird. Quelle: Axel Kaminski

Unterwegs war der Nasenberger an diesem Tag mit seinem Mercedes W123 Coupe, Baujahr 1978. Den hat er im vergangenen Jahr erworben. Ein Gruma-Kunde, für den er das Auto schon jahrelang gepflegt hatte, wollte es verkaufen. Da Heiko Jentzsch wusste, dass das Coupe in einem sehr guten Zustand ist, packte er diese Gelegenheit beim Schopfe.

Der Tacho zeigt eine Laufleistung von 87000 an. Da es sich um ein für den amerikanischen Markt gebautes Modell handelt, sind das Meilen. Aber auch in Kilometer umgerechnet ist das ein Klacks für ein über 40 Jahre altes Auto. Tatsächlich war es bis 2015 jenseits des Atlantiks unterwegs und steht in Nasenberg nicht nur in der Garage. „Ab und an nutzen wir es zu Wochenendausflügen“, erzählt Heiko Jentzsch.

Noch mehr Verrücktheiten in petto

Theoretisch hätte er auch mit einem seiner anderen Oldtimer am der Rallye teilnehmen können. Möglicherweise hätte er bei den Temperaturen am Sonnabend bereut, sich statt des Mercedes für den Trabant 500 zu entscheiden. „Der Mercedes hat eine Klimaanlage“, nennt Heiko Jentzsch einen nicht unwesentlichen Vorteil. Und wenn man zwei Jugendliche mit an Bord hat, bietet der 4,64 Meter lange Mercedes doch etwas mehr Platz als der ostdeutsche Oldie.

Beim Spritverbrauch wäre man sicher mit dem Zwickauer Modell günstiger gefahren. Der Mercedes hat auf den 211 Meilen – 340 Kilometern – zirka 45 Liter verbraucht. Ob er noch einmal an einer Rallye teilnehmen werde, wisse er jetzt noch nicht, erklärt Heiko Jentzsch. Aber andere Pläne für neue Verrücktheiten habe er schon. Zunächst wolle er die Runde vom Sonnabend noch einmal abfahren, aber dann mit seiner Beiwagen-Jawa von 1994.

Von Axel Kaminski