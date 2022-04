Natur- und Pferdemarkt: Neuauflage für das Kirschbergfest in Dahlen

Dahlen

Alle Pferdeliebhaber und Frühlingsbegeisterte sind am Sonntag, dem 1. Mai auf den Kirschberg in Dahlen eingeladen. „Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet dort von 10 bis 16 Uhr wieder das schon traditionelle Frühlingsfest mit Pferdemarkt statt“, informiert Cordula Volkmar vom Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz. Der Pflegeverband hatte in den Jahren vor Corona für die Ausrichtung des Festes und auch des Dahlener Naturmarktes gesorgt.

Beim Kirschbergfest sind ganztags Reitsportveranstaltungen, die für spannende Kurzweil sorgen, neben einfachen Reitwettbewerben, E-Dressuren und Führzügelwettbewerben, auch das E-Springen und Hindernislauf für Kutschen. „Der Pferdemarkt wird ganz sicher für Insider besonders interessant“, ist sich Cordula Volkmar sicher und kann sich auf die Erfahrungen von den Vorveranstaltungen stützen.

Naturmarkt mit Handwerkern

Es wird auch wieder einen echten Naturmarkt mit regionalen Produkten geben, vom Käse aus der Hofmolkerei, Brot aus dem Holzofen, Honig vom Imker bis hin zu Blumen aus der Gärtnerei. Darüber hinaus wird traditionelles Handwerk vorgeführt. Gern kann man mit den Handwerkern ins Gespräch kommen und sich vielleicht auch selbst am Spinnrad ausprobieren.

Auch für die kleinen Besucher wird eine Menge geboten, Kinderkarussell, Strohhüpfeburg, Ponyreiten und frühlingshaftes Basteln stehen auf dem Programm. Um die Mittagszeit, so sieht es die Planung vor, werden die Wermsdorfer Blasmusikanten aufspielen.

„Für das leibliche Wohl mit Leckerem vom Grill ist gesorgt. Außerdem bieten Schüler selbstgebackenen Kuchen und Kaffee an, auch ein Eiswagen wird vor Ort sein“, wirbt der Landschaftspflegeverband um Besucher.

Bei Fragen zum Naturmarkt kann man sich gern an den LPV Torgau-Oschatz e.V. wenden, Telefon: 03421 778 50 26 oder Mail: lpv.torgau-oschatz@t-online.de. Anmeldungen für die Reitsportveranstaltungen sind mobil unter 0162 4294338 möglich.

Von Hagen Rösner