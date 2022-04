„Natur zum Anfassen“ in der Oschatzer Region nimmt Insekten ins Visier

Naundorf

Am 2. Mai beginnt die Anmeldefrist für die 13. Auflage des von den Energieversorgern Envia M und Mitgas getragenen Umweltbildungsprojektes „Natur zum Anfassen“. Aus diesem Anlass pflanzen die Organisatoren in je einer der beteiligten Einrichtungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg Bäume und Sträucher.

In der vergangenen Woche war Mandy Werner von der Agentur unikumarketing, die das Projekt betreut, deshalb in der Ökostation Naundorf zu Gast. Zunächst nutzte sie die Gelegenheit, einer dritten Klasse, die gerade einen Projekttag dort verbrachte, das Thema der am 12. September beginnenden Aktion vorzustellen. Es heißt: „Artenreiche Insektenwelt – im Netz der Spinne“. Von der Plüsch-Spinne und den Käfern, Fliegen und Schmetterlingen aus Plaste waren die Mädchen und Jungen der Magister-Hering-Schule aus Oschatz jedenfalls recht angetan. Vielleicht ist ihre Schule im Spätsommer dann auch bei „Natur zum Anfassen dabei“.

Kostenlose Exkursionstage

Insgesamt arbeiten die Energieversorger sowie die sie dabei betreuende Agentur mit 14 Naturhöfen, Ökostationen und ähnlichen Einrichtungen in den genannten drei Bundesländern zusammen. Seit dem Start des Projektes 2010 haben nach Angaben der Organisatoren knapp 33 000 Kinder daran teilgenommen.

„Natur zum Anfassen“ bietet Schülern der Klassenstufen 2 bis 6 die Möglichkeit, bei einem kostenlosen Exkursionstag Natur zu entdecken und in diesem Jahr speziell Gliederfüßer zu beobachten und zu bestimmen, verschiedene Lebensräume der Insekten kennen zu lernen, Spinnen von Insekten zu unterscheiden sowie das Einwirken des Menschen auf die Artenvielfalt zu verstehen.

„Natur zum Anfassen“ in der Collm-Region. Quelle: Axel Kaminski

Zum Beginn der Anmeldefrist pflanzte Mandy Werner als Vertreterin der Projektförderer sowie Annett Erdmann und Andrea Hübsch von der Ökostation in deren Garten eine Schwarze Maulbeere. Was in anderen Gärten ein Exot sein mag, hat in Naundorf eine gewisse Tradition. Rund 25 Jahre stand hier bereits solche eine Pflanze, bevor sie im Sturm umknickte. „Sehr süß“ beschrieb Annett Erdmann deren Geschmack. Sie sei bei den Vögeln so begehrt, dass die Mitarbeiter und Besucher der Ökostation davon meist nicht allzu viel abbekommen hätten.

Apropos Besucher: Im Schnitt nutzen 14 Klassen während des rund dreiwöchigen Projektzeitraumes die Gelegenheit zu einer Exkursion in die Naundorfer Ökostation.

Von Axel Kaminski