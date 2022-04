Natura 2000: Bus-Exkursion zum Landschaftsschutz zwischen Torgau und Oschatz

Collm-Region

Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz lädt am 30. April erneut zu einer ganztägigen Bus-Exkursion in die Natur vor unserer Haustür ein. „Die Sicherung der biologischen Vielfalt sowie die Bewahrung unserer Kulturlandschaft sind wesentliche Ziele des Naturschutzes. Neben der Ausweisung von Schutzgebieten sind insbesondere Lebensräume des Offenlandes, wie zum Beispiel artenreiches Grünland, auf eine ihren Ansprüchen entsprechende Bewirtschaftung angewiesen“, berichtet Natura 2000-Projektkoordinatorin Nicole Sieck.

Präsentiert werden bei der Exkursion naturschutzgerechte Bewirtschaftung und Pflege bestimmter Lebensraumtypen sowie besonders schutzbedürftiger Biotope in FFH- und Vogelschutzgebieten. Gemeinsam mit Frank Hennig von der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, Haupterwerbslandwirt Thomas Pätzold sowie Christian Müller von der Kaisaer Agrargenossenschaft werden Wiesen in der Döllnitzaue, im Lossatal (westliche Dahlener Heide) und in der östlichen Dahlener Heide im Übergang zur Elbaue erkundet. Ebenso werden die Kopfweidenpflege und der Erhalt alter Obstalleen als Biotopverbundelemente sowie Lebensraum schützenswerter Arten Themen der Exkursion sein.

Der Bus startet und endet: 8 Uhr/16.15 Uhr auf dem Bahnhof Torgau, 8.30 Uhr/16.45 Uhr in Dahlen auf dem Rewe-Parkplatz und 8.45 Uhr/17 Uhr Oschatz auf dem Busbahnhof.

Es wird empfohlen, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk zu tragen. Für einen Mittagsimbiss wird gesorgt. Nähere Infos erhalten Interessenten bei der Anmeldung, welche unbedingt erforderlich ist. Die Teilnahme ist, ausgenommen der Verpflegung, kostenlos.

Nicole Sieck, Projektkoordinatorin Netzstelle Natura 2000, Tel.: 03421 / 778 50 27, Email: natura-in-nordsachsen@web.de

