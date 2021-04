Naturfreund sorgt sich um Baumbestand zwischen Mügeln und Oschatz

Mügeln

Post für den Mügelner Bürgermeister: Rudolf Gühne hat ihn an die Stadtverwaltung geschrieben, „freundlichst und mit Erfolgswunsch“ landet er in der LVZ-Leserpost, die soll vermitteln.

Fehlende Bäume bei Oster-Radtour entdeckt

Er sei seit jeher Natur- und Heimatfreund, als Anlagenbaumonteur, später als Lehrlingsausbilder war er stets überall nur nicht in Mügeln, jetzt, wo er nicht mehr auswärts unterwegs ist, findet sich Zeit, sich hier zu engagieren.

Es gehe ihm nicht darum, den Bürgermeister zu kritisieren, sondern auf etwas hinzuweisen, beschreibt der 81-Jährige, den wir kurz darauf treffen. „Ich habe Ostersonntag eine Radtour gemacht“, sagt er. Die führte von seinem Haus in der Bahnhofstraße zum Abzweig nach Wetitz über Ockritz und Limbach nach Leuben.

Birnen und Kornäpfel säumten früher die Straße

„Die Straße von Ockritz nach Limbach ist im letzten Jahr im Sommer oder Herbst neu geteert worden. Und auf der ganzen Strecke gibt es nicht einen einzigen Obstbaum mehr“, sagt er, sichtlich entrüstet. Es seien ohnehin nicht mehr viele gewesen, es habe sich niemand daran gestört, wenn hier und da einer durch die dort betriebene Landwirtschaft weichen musste.

„Das hat mich erschüttert. Wo bleibt hier die Natur?“, fragte er sich, und suchte nach einer nachhaltigen Lösung. Früher habe es Obstbäume gegeben, beschreibt er. Er komme aus Oetzsch und habe noch vor sich, wie die Leute diese abgeerntet haben. „Schöne Birnenbäume! Ich glaube auch Kornapfelbäume, ich kann mich erinnern, wie die Leute, die davon wussten, sie immer geholt haben.“

Bürgermeister offen für Anfrage, aber nicht zuständig

Der Brief an die Stadtverwaltung und den Bürgermeister sollte es wieder richten. Darin bittet er, neue Bäume anzupflanzen oder ihm einen Ansprechpartner zu organisieren. Für den Heimatverein, in dem er seit seiner Gründung Mitglied ist, sei das Vorhaben zu groß.

Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) reagiert offen auf das Anliegen, verweist aber darauf, dass es sich bei der K 8939 um eine Kreisstraße handele, die außerhalb des Stadtgebiets in die Zuständigkeit des Landratsamtes falle. Vermutlich seien die Bäume weggenommen worden, um diese herzurichten.

Landratsamt: „Restbestände“ wurden entfernt

Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt im Landkreis Nordsachsen, antwortet auf Nachfrage, dass im Zuge der Instandsetzungsarbeiten im letzten Jahr tatsächlich „Restbestände“ entfernt wurden, einen „Kahlschlag“ habe es aber nicht gegeben.

Die anderen Bäume mussten schon in der Vergangenheit wegen eingeschränkter Vitalität und Verkehrsgefährdung gefällt werden“, erklärt er.

Landkreis gab 2020/21 für Neuanpflanzungen 700.000 Euro aus

Problem für Neuanpflanzungen an Ort und Stelle seien schlicht die Eigentumsverhältnisse. „Werden Bäume an Straßen neu gepflanzt, müssen diese mindestens 7,5 Meter entfernt von der Fahrbahn gesetzt werden. Viele Eigentümer oder Bewirtschafter sind nicht gewillt, diese Flächen abzugeben“, beschreibt er. „Die Bauerlaubnis mit den Grundstückseigentümern beschränkt sich in der Regel auf den notwendigen Grunderwerb für die Straße.“

Dennoch werden, fügt Rexroth hinzu, ständig im Landkreis neue Bäume angepflanzt. Etwa 700.000 Euro wurden für 2020/21 ausgegeben. Externe Firmen, die mit der Pflege der Bäume beauftragt waren, erhielten im vergangenen Jahr 217.000 Euro dafür. „2021 liegen die Ausgaben aller Voraussicht nach auf dem gleichen Niveau“, sagt er.

Von Manuel Niemann