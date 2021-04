Naundorf

Wegen der Erneuerung der Fahrbahn wird ab Montag die Ortsdurchfahrt Naundorf gesperrt. Deshalb können die Busse der Linie Oschatz-Mügeln (803) voraussichtlich bis Ende April nicht mehr in den Ort fahren. Wie die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) mitteilt, verkehrt während der Bauzeit die Linie Oschatz-Zeicha-Mügeln (815) zusätzlich über Naundorf. Außerdem könnten ab Naundorf sowohl nach Mügeln als auch nach Oschatz die Fahrten der Döllnitzbahn genutzt werden und in Richtung Oschatz auch die Buslinie Hof-Naundorf-Oschatz (813). Für alle, die von Oschatz aus 7.30 Uhr die Fahrt nach Naundorf nutzen, um dort zum Beispiel in die evangelische Werkschule zu kommen, verlängert die OVH die ebenfalls 7.30 Uhr beginnende Fahrt der Linie 813 bis Naundorf. Die Busse dieser Linie halten in Naundorf an der Ersatzhaltestelle am Dorfteich weiterhin unverändert an der Haltestelle „Grüne Aue“. Die Haltestelle am Neubau entfalle während der Bauarbeiten.

Außerdem werde am Montag auch die Straße zwischen Glossen und Wadewitz voll gesperrt. Davon ist unter anderem die Linie Mügeln-Ablaß-Wermsdorf (804) betroffen. Für deren Fahrt 8.04 Uhr ab Mügeln werde der Fahrtweg geändert. Der Bus werde in Glossen, Gröppendorf und Mahlis jeweils acht Minuten früher halten, aber Querbitzsch, Ablaß und Grauschwitz nicht bedienen. Außerdem würden die Halte in der Mahliser Gartenstraße, sowie in Wermsdorf an der Hubertusburg und an der Oberschule entfallen, da der Bus ab Mahlis über Lippitz und Göttwitz zum Wermsdorfer Hirschlatz fahren werde.

Die Fahrten der Linie 804 um 12.20, 13.20 und 14.20 Uhr ab Wermsdorf würden nur bei Bedarf über Gröppendorf, Glossen und Wadewitz fahren. Die Linie Mügeln-Wermsdorf-Dahlen könne Wadewitz aufgrund der Straßensperrung generell nicht bedienen.

Ab Montag gibt es aber nicht nur neue Umleitungen und Einschränkungen. Nach monatelanger Sperrung soll an diesem Tag die Ortsdurchfahrt Leuben wieder für den Verkehr freigegeben werden. Damit würden Leuben und Thalheim wieder planmäßig von der Linie 803 bedient werden können.

Von Axel Kaminski