Naundorf investiert in neue Bauhof-Technik

Hof

In ihrer Sitzung am 31. März im Bürger- und Ratssaal Hof votierten die Gemeinderäte einstimmig für Haushaltsplan und -satzung 2022. Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 4,066 Millionen Euro aus. Dem stehen 4,254 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber. Dazu sind rund 62 000 Euro außerordentliche Erträge und 2000 Euro außerordentliche Aufwendungen eingeplant. Der verbleibende Fehlbetrag von 128 000 Euro, so erläuterte es Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos), werde mit dem Basiskapital verrechnet.

Im Finanzhaushalt sind die Hebesätze festgeschrieben. Sie verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Fehlbetrag könnte noch steigen

„Für 2023 rechnen wir mit einem höheren Fehlbetrag“, erklärte die Bürgermeisterin. Grund sei, dass man aufgrund der eigenen hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erwarte.

Transporter und Rasentraktor für Bauhof

Als Investitionsschwerpunkt benannte Cathleen Kramm die Anschaffung eines VW Transporters und eines Rasentraktors für den Bauhof, die neue Küche in der Begegnungsstätte Gastewitz sowie die Erschließung von Bauland, inklusive des Grundstückserwerbes.

Darüber hinaus gäbe es noch einige „Überträge“ aus dem Vorjahr. So sei zum Beispiel für den Gehwegbau in Gastewitz noch keine Rechnungslegung erfolgt.

Gemeinde ist schuldenfrei

Die Bürgermeisterin teilte mit, dass die Gemeinde Naundorf Ende 2021 die letzte Tilgungsrate ihres letzten Kredites bezahlt habe. Sie ist jetzt schuldenfrei.

„Das bringt uns in eine gute Position“, betonte Jürgen Träger (Freie Wähler Jahnatal). Daher sollte man keine Scheu vor größeren Projekten haben und diese auch dann mittels Finanzierung angehen, wenn keine Förderung in Aussicht sei. Cathleen Kramm betonte, dass man solche Schritte prüfen werde, wenn es nötig sei.

Von Axel Kaminski