Naundorf

Dass man in gerade einmal 15 Minuten fünf Straßennamen umbenennen kann, klingt in einem Land, das für seine langen Planungsverfahren bekannt ist, nach Wunschdenken. Der Naundorfer Gemeinderat machte am Donnerstagabend deutlich, dass es trotz dessen ganz schnell gehen kann: Der Rat verabschiedete gleich zwei Beschlussanträge.

So wurde der Antrag zur Umbenennung von fünf Straßennamen einmütig angenommen. Zwar ging der Namensfindung ein längerer Prozess voraus, bei dem die Bürger favorisierte Namen einreichen konnten. Bei der anschließenden Auswahl wurden Vorschläge betroffener Anlieger und Doppelnennungen bevorzugt.

Voraussetzung für einheitliche Postleitzahl

Für den Auswahlprozess fand Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) nur lobende Worte: „Es wurden sehr viele Vorschläge eingereicht, auch von direkten Straßenanliegern. Dabei wurden nur konstruktive Vorschläge und keine Spaßnamen eingebracht.“

Hintergrund ist, dass die Kommune eine einheitliche Postleitzahl für alle Ortsteile anstrebt. Die sächsische Gemeindeordnung verbietet allerdings die Dopplung von Straßenbezeichnungen im selben Gemeindegebiet, entsprechend gilt die Umbenennung als Voraussetzung zur Etablierung der Postleitzahl in allen Gemeindeteilen. Nach Vorgabe der Deutschen Post muss der postalische Nachvollzug zur Postleitzahl 04769 Naundorf vollzogen werden.

Neue Namen für fünf Straßen

Der angenommenen Beschlussvorlage zufolge gehen insgesamt fünf Namensabänderungen vonstatten. Die bisherige „Oschatzer“ Straße im Ortsteil Casabra firmiert künftig unter der Bezeichnung „Zum Sandbach“. Für die „Friedensstraße“ in Gastewitz wird der Name „Collmblick“ übernommen, in Hof heißt die „Hauptstraße“ künftig „Zum Schlosspark.“ Aus dem Votum resultiert außerdem die Umbenennung der „Dorfstraße“ in Raitzen in die neue Bezeichnung „Zu den Teichen.“ Die Schilder müssen auch in Reppen ausgetauscht werden: Dort nennt sich die „Bergstraße“ in Zukunft „Hohe Straße“.

Auf der Tagesordnung stand auch die Diskussion zu einem Bauvorhaben: Noch in diesem Jahr soll ein 30 Meter langer Teil der Straße „ Brühl“ in Casabra instandgesetzt werden. Dazu verabschiedeten die anwesenden zehn Mitglieder des Gemeinderates einstimmig den Beschlussantrag, der die Auftragsvergabe an das Unternehmen „Kutter GmbH & Co. KG“ aus Heidenau vorsieht. Das Bauvorhaben soll 12 717 Euro kosten. Das Projekt wird vollständig aus pauschalen Zuweisungen finanziert, die für Baumaßnahmen an Straßen und Radwegen vorgesehen sind. Für die Ausschreibung wurden fünf Firmen kontaktiert, um ein Angebot abzugeben, drei seien pünktlich zum Ablauf der Frist eingegangen.

Von Florian Reinke