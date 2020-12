Naundorfer Oberschüler erinnern an Wiedervereinigung

Naundorf/Oschatz

30 Jahre Deutsche Einheit: Das Jubiläumsjahr geriet durch die Pandemie ins Hintertreffen: Ganz aus dem Sinn ist es nicht, das zeigen Zettel in der Kirche St. Aegidien.

Unter der Überschrift „Ich bin dankbar für“, sammeln sie all das, wofür Menschen noch heute dankbar sind: Gesundheit, Wohlstand, Frieden, Gerechtigkeit oder die Bewahrung der Schöpfung sind da zu lesen wie auch eine schön sanierte Innenstadt oder die Möglichkeiten, die es zu DDR-Zeiten nicht gab.

Auch der Ministerpräsident ist dankbar

Auch für Reise- und Glaubensfreiheit sind Menschen dankbar oder dass Kindern und Enkeln alle Bildungswege offen stehen. Unter den festgehaltenen Stimmen ist auch die von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), der mit seiner Frau ein Konzert des Oschatzer Musikherbstes besuchte.

Die Idee, diese Stimmen zu sammeln, hatten die Schüler der Evangelischen Werkschule Naundorf. „Das alles gerät sehr schnell in Vergessenheit, wenn die Zeitzeugen weg sind“, beschreibt Künstler Joachim Zehme, der half, das Gemeinschaftsprojekt von der Kinder- und Jugendbauhütte, dem Verein „Rettet St. Aegidien“ und der Naundorfer Oberschule zu organisieren.

Schulhaus wird derzeit saniert

Weil die Schüler zugleich damit für die energetische Sanierung ihrer Schule Geld sammeln, konnte zudem Wolfram Günther, Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft ( Bündnis 90/Die Grünen), als Schirmherr gewonnen werden.

„Wir kommen jetzt an räumliche und ausstattungstechnische Kapazitäten“, beschreibt Tobias Leißner, Geschäftsführer der Schule in freier Trägerschaft. Die Gemeinde Naundorf zeichne sich maßgeblich für die Sanierung verantwortlich, aber auch die Schule wolle ihren Teil stemmen.

„Es ist coronabedingt eine besondere Zeit. Die Leute saßen auch hier bei den Konzerten mit Abstand“, beschreibt Joachim Zehme. Zettel wurden verteilt und nach dem Ausfüllen mit Handschuhen auf Leinen gespannt. Wenn die Kirche offen stand, konnte, wer wollte, sich beteiligen.

Auf diesen Zetteln konnten Konzert- und Kirchenbesucher festhalten, wofür sie immer noch dankbar sind. Quelle: Manuel Niemann

Mitmachaktion in Chemnitz geplant

Die Aktion fließt nun in ein weiteres Schülerprojekt ein: In der künftigen Kulturhauptstadt Europas soll die „Ode an die Freude“ illustriert werden – in einem Einkaufszentrum, dem Neefepark in Chemnitz. „Das ist ein ungewöhnlicher Kunstort“, beschreibt Zehme.

Den Bezug dorthin lieferte der Komponist der Ode, Ludwig van Beethoven, dessen Lehrer der in Chemnitz geborene Christian Gottlob Neefe war. Am 12. und 13. Dezember sei geplant, ein Denkmal aufzustellen und die Menschen vor Ort zum Mitmachen zu bewegen. „Wir wollen den Gedanken, der der ’Ode an die Freude’ zugrunde liegt, dieses Brüderliche und Schwesterliche, am Leben halten“, sagt er.

Von Manuel Niemann