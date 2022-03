Hof

In der Sitzung des Naundorfer Gemeinderates sprach Andrea Reinhardt (Freie Wähler Jahnatal) kürzlich die drohende Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde an. Dr. Cornelia Jahn, die in der Nachbargemeinde Stauchitz praktiziere, schließe ihre Praxis. Kaum ein anderer Hausarzt in der Region nehme neue Patienten auf. Andrea Reinhardt fragte nach, ob die Gemeinde um Ärzte oder einen Nachfolger für die Stauchitzer Praxis werben könne.

Dr. Hartwig Kübler (Freie Wähler Naundorf) zog in Zweifel, dass die Gemeinde mit so einer Aktion auf Resonanz stoßen könne. Wie Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) erläuterte, habe Dr. Cornelia Jahn ihre Praxis schon in Fachblättern angeboten – bisher ohne Erfolg. Ob Naundorf für Stauchitz werben könne und solle, stehe da auf einem anderen Blatt. „Ich habe bisher alle Ärzte, die mit den mobilen Teams zu den Corona-Impfaktionen in unserer Gemeinde waren, darauf angesprochen, sich hier niederzulassen“, erklärte die Bürgermeisterin. Das werde sie auch weiterhin tun.

Eine Absage erteilte Cathleen Kramm auch der Anregung von Andrea Reinhardt, die Schwestern aus der Praxis von Frau Dr. Jahn als Gemeindeschwestern anzustellen. Personal einzustellen könne sich die Gemeinde nicht leisten. Abgesehen davon könne man mit solch einer Maßnahme nicht den Wegfall einer Hausarztpraxis in der Region kompensieren.

Von Axel Kaminski