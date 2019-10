Naundorfer wählen Cathleen Kramm zur Bürgermeisterin

Naundorf

Rund 1900 Naundorfer hatten am Sonntag die Wahl zwischen Cathleen Kramm und Heinz Schumann als Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister ihrer Kommune. Mit 1352 machten ähnlich viele Bürger wie bei der Gemeinderatswahl im Mai von diesem Recht Gebrauch.

„Die Naundorfer sind nicht wahlmüde“, unterstrich Dr. Hartwig Kübler, der als gewählter Stellvertreter des Bürgermeisters derzeit die Geschäfte führt und bereits kurz vor 19 Uhr das Wahlergebnis vorstellen konnte.

Ausschlag geben Briefwähler und Hohenwussen

Seiner Analyse nach hatte Heinz Schumann die Nase in Naundorf vorn, während Cathleen Kramm in Hof eine deutliche Mehrheit erzielen konnte. Den Ausschlag hätten die Briefwähler und das Wahllokal in Hohenwussen gegeben. Hohenwussen, wo 136 Wähler ihre Stimme abgaben, habe sein Ergebnis bereits 18.07 Uhr gemeldet.

762 Stimmen für Cathleen Kramm

In der Addition der vier Wahllokale stimmten nach dem vorläufigen Endergebnis 762 Naundorfer für Cathleen Kramm. Das entspricht 56,4 Prozent. Auf Heinz Schumann entfielen 46,6 Prozent – 588 Stimmen. Lediglich zwei Stimmzettel sind demnach ungültig gewesen. Dr. Kübler dankte allen Wahlhelfern für ihren Einsatz und ihre korrekte Arbeit. „Meine Hochachtung gilt auch Heinz Schumann, der ein sehr respektables Ergebnis erzielt hat“, sagte der stellvertretende Bürgermeister.

„Ich habe es zuhause nicht mehr ausgehalten und bin mit meinem Mann durch den Park hierher in die Gemeindeverwaltung gebummelt“, erzählt Cathleen Kramm. Dennoch seien sie schon gegen 18.20 Uhr im Ratssaal gewesen.

Amtsantritt wahrscheinlich erst 2020

Bis die frisch gewählte Bürgermeisterin ihr Amt antritt, werden noch ein paar Wochen vergehen. „Erst einmal müssen die Wahlunterlagen zum Landratsamt. Dort werden sie geprüft und dort wird auch ein Bescheid erlassen. Dann muss das Ergebnis öffentlich bekannt gemacht werden“, zählt die Noch-Hauptamtsleiterin die notwendigen Formalien auf, die sie aus dem Effeff kennt.

Dann müsste bei ihr ein Schreiben eintrudeln, in dem sie zu erklären habe, dass sie die Wahl annehme. Sie gehe davon aus, dass sie an „einem Ersten im neuen Jahr“ anfangen werde, als Bürgermeisterin zu arbeiten.

Amtsverzicht von Michael Reinhardt

Die Wahl wurde erforderlich, nachdem Michael Reinhardt in der Gemeinderatssitzung Ende Mai seinen Amtsverzicht erklärt hatte. „Ich bin am 31. Juli 25 Jahre im Amt. Das wird für mich der letzte Arbeitstag sein“, sagte er in jener Beratung.

Diese gut arbeitende Verwaltung habe auch mal einen anderen Chef verdient. Gleichaltrige Bürgermeisterkollegen hätten ihn in seiner Entscheidung, einen Schlussstrich unter das Arbeitsleben zu ziehen, bestärkt. Zuletzt war er am 7. Juni 2015 mit knapp zwei Dritteln der gültigen Stimmen wiedergewählt worden. Turnusmäßig wäre erst in drei Jahren wieder Bürgermeisterwahl gewesen.

Bis zum Amtsantritt von Cathleen Kramm ist – wie seit dem 1. August – weiterhin Dr. Hartwig Kübler als stellvertretender Bürgermeister in der Pflicht. Er hat zum Beispiel am Tag nach der Wahl wieder die Sitzung des Gemeinderates zu leiten.

Von Axel Kaminski