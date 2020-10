Naundorf

Die Naundorferin Judith Förster hat einen kurzen Weg zu ihrem Einsatzort für das Freiwillige ökologische Jahr ( FÖJ). Um die eher magere Entschädigung für die Anfahrt muss sie sich also keine Sorgen machen. Sie ist zwar keine direkte Nachbarin der Ökostation und wohnt „hinter dem Teich“, braucht aber zu Fuß nur wenige Minuten.

„Mit dem Gedanken, mich für das FÖJ zu bewerben, hatte ich mich schon zu Beginn der 9. Klasse beschäftigt“, erzählt die 16-Jährige. Ihn da aber wieder verdrängt. Im Frühjahr 2020 stand das Thema für sie wieder auf der Tagesordnung. Sie sei aus dem Kreise der Familie darauf aufmerksam, gemacht worden, dass die Ökostation wieder einen Freiwilligen sucht.

Zwar gehörte sie in ihrer Schulzeit keiner der hier tätigen Umweltgruppen an, kennt die Ökostation dennoch von Kindesbeinen an. „Mit dem Kindergarten und der Schule war ich mehrmals zu Projekttagen hier“, erklärt die Naundorferin.

Abwechslungsreicher Einsatz

Ganz sicher sei sie sich zunächst nicht gewesen, ob die Arbeit mit Kindern das Richtige für sie sei. „Das Zusammenspiel aus Kindern und Ökologie macht es“, schildert Judith Förster die Erfahrungen mit ihrer Arbeit, die sie seit Anfang September verrichtet. Der Einsatz sei sehr abwechslungsreich – und ja, geputzt werden müsse auch.

Zu den völlig neuen Erfahrungen, die die frisch von der Schulbank Gekommene gemacht hat, zählt die Zusammenarbeit mit Lehrern auf Augenhöhe. Das sei einmal eine andere Perspektive auf deren Arbeit. Mit den Schulkindern habe sie bisher nur positive Erfahrungen gemacht.

Ob sie in der Ökostation mehr Klarheit über ihre berufliche Perspektive bekommt, weiß Judith Förster noch nicht. Vielleicht nimmt sie ja auch noch einen Anlauf, um Mediendesignerin zu werden. Ein wenig schiebt sie die Entscheidungen dazu aber noch vor sich her.

Von Axel Kaminski