Nazi-Gruß – Amtsgericht stellt Verfahren gegen zwei Angeklagte ein, Freispruch für Dritten

Torgau

Glimpflich davon gekommen sind drei junge Männer aus Oschatz, Mügeln und Sachsen-Anhalt, die sich vor dem Amtsgericht Torgau wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten mussten. Sie sollen in der Leipziger Innenstadt den Hitlergruß gezeigt und dazu „Sieg Heil!“ gerufen haben.

Zwei Geständnisse

Die drei Freunde Kai L., Uwe R. und Tobias F. hatten sich am 19. April 2021 gegen 21 Uhr bei den Höfen am Brühl getroffen. Dort sollen sie am Straßenrand gestanden und den Nazi-Gruß gezeigt beziehungsweise gebrüllt haben. Der Oschatzer Kai L. (20) und der 18jährige Tobias F. aus Mügeln gestanden die Tat, Uwe R. bestritt jede Beteiligung.

Zweifel an Beteiligung eines Dritten

Da es widersprüchliche Angaben darüber gab, ob auch ein Dritter beteiligt war, wurden nun zwei weitere Zeugen vernommen. Aber es blieb dabei, dass die strittige Frage nicht mit Sicherheit festzustellen war. Uwe R. wurde deshalb freigesprochen.

Große Dummheit

Kai L. bezeichnete seine Tatbeteiligung als „große Dummheit“ und beteuerte, seine einstige Drogenabhängigkeit überwunden zu haben. Von seinen damaligen Freunden, die ihm „nicht gut taten“, habe er sich inzwischen distanziert. Auch Tobias F. gab an, den „falschen Freundeskreis“ hinter sich gelassen zu haben.

Geldauflage an Weißen Ring

Das Verfahren gegen Kai L. und Tobias F. stellte das Gericht am Ende gegen eine Geldauflage von je 100 Euro an die Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ ein. Außerdem wurde den beiden aufgegeben, einen zweiseitigen Besinnungsaufsatz über die Herrschaft der NSDAP und deren Auswirkungen zu schreiben.

Gericht sieht Reue

„Ich sehe keine Anzeichen für eine gefestigte rechtsextreme Gesinnung“, begründete Richter Christiansen das milde Ergebnis. Vielmehr sei von einer „Unreife“ der jungen Männer auszugehen, die zum Tatzeitpunkt als Tiefbau-Azubis zusammen die Schulbank drückten. Er wertete die Reue, die beide bekundet hatten, als glaubhaft. Zu berücksichtigen sei auch, dass sie sich unter Alkoholeinfluss zu ihren Taten hinreißen ließen: „Dadurch kommt es zu Äußerungen, die hinterher bereut werden.“

Nichtsdestotrotz, so betonte Christiansen, seien die verhandelten Taten „nicht zu verharmlosen.“ Die Sanktionen dafür reichen normalerweise von Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen. Das Urteil wurde sogleich rechtskräftig.

(alle Namen geändert)

Von Silke Kasten