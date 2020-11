Nebengebäude am Schloss Dahlen wieder wie neu

Dahlen

Das Dach ist dicht und rot eingedeckt, die Fassade strahlt in hellem Gelb – schon von weitem ist sichtbar, dass am Schloss Dahlen wieder ein Schritt geschafft ist. Die Handwerkerleistungen am Seitengebäude des Ensembles sind nun abgeschlossen, kleinere Arbeiten, die noch offen sind, werden zum Teil durch die Mitglieder des Schloss- und Parkvereins erledigt.

Zuschüsse von Bund und Land

Damit aus dem einst maroden Gebäudeteil wieder ein Schmuckstück werden kann, hatten die Schlossfreunde seit Jahren um Spenden geworben, Klinken geputzt und sich um Fördermittel bemüht.

Blick auf das Seitengebäude vor der Sanierung. Quelle: Verein

Letztlich konnte die Sanierung in Angriff genommen werden, weil der Bund die Arbeiten mit 100 000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm unterstützte. Mitfinanziert vom Freistaat Sachsen konnte diese Summe auf fast 200 000 Euro aufgestockt werden – der Startschuss für die umfangreiche Erneuerung.

Absperrung mit Ampel

Nachdem den Sommer über auf dem Gelände Handwerker dominierten und die Baustelle wegen der großen Nähe zur Straße mit einer Ampelregelung abgesperrt werden musste, sind mittlerweile alle Gerüste verschwunden.

Das Seitengebäude von der Straße aus. Quelle: Andreas Richter

„Wir sind sehr zufrieden, das ist richtig schön geworden“, sagte Andreas Richter, im Verein verantwortlich für das Baugeschehen. Das sanierte Gebäudeensemble sei das Ergebnis einer soliden Planung und guter Handwerksarbeit, lobte er.

Regionale Firmen auf der Baustelle

In den zurückliegenden Monaten mussten unter anderem der Dachstuhl ausgebessert, das Dach neu eingedeckt, Gauben eingebaut, die Fassade erneuert und Steinmetzarbeiten durchgeführt werden. Erledigt wurden die Aufträge von regionalen Firmen.

Eigenleistungen des Vereins

Was jetzt noch zu tun bleibt, übernehmen Vereinsmitglieder in Eigenregie. So muss die Baustelle noch fertig beräumt werden, blickt Andreas Richter voraus. Außerdem sei noch der Aufbau des Fußbodens im Dachgeschoss zu erledigen und es müsse ein Traufstreifen angelegt werden. Auch die restlichen Arbeiten an der Elektroinstallation übernehme man selbst. „Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Schloss auch wieder angestrahlt werden kann“, erklärte Richter.

Unterstützung durch Sponsoren

Möglich wurde das vor allem durch die Fördermittel von Bund und Land, außerdem unterstütze die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Verein und natürlich gelte ein großer Dank allen Helfern und Sponsoren.

Der Eingang in die Werkstatt vom Schlosshof aus. Quelle: Andreas Richter

„Wir mussten zum Beispiel die 9000 Euro für die Ampelregelung selbst aufbringen und auch für die Kosten für den vorgeschriebenen Blitzschutz aufkommen – das geht nur mit dieser Unterstützung“, unterstrich Andreas Richter.

Versammlungsraum und Werkstatt

Im Seitengebäude befinden sich Versammlungsraum, Sanitärräume, die Werkstatt des Vereins und ein kleines Lager. Spaziergänger könnten derzeit immerhin von außen einen Blick darauf werfen. „Veranstaltungen im und am Schloss sind vorläufig ausgesetzt“, bedauert er.

Von Jana Brechlin