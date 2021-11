Negative Tests an Oschatzer Schulen: Befürchtete Corona-Welle bleibt aus

Oschatz

Nach den Herbstferien müssen Schülerinnen und Schüler seit Montag wieder zurück auf die Schulbank. Aufgrund des Infektionsgeschehens in Sachsen greifen für die kommenden zwei Wochen bis einschließlich 14. November allerdings ein paar besondere Regelungen.

Um der potenziellen Ausbreitung der Pandemie nach den Herbstferien entgegenzuwirken, gelten nach der sächsischen Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 19. Oktober vorerst verschärfte Auflagen in den Schulen. So müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie Personal an Bildungseinrichtungen in den kommenden 14 Tagen wieder dreimal statt zweimal wöchentlich auf das Virus testen. Auch das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske im Gebäude sowie während des Unterrichts ist noch bis zum 8. November verpflichtend. Sollte bis dahin jedoch die Vorwarnstufe überschritten werden, so ist auch darüber hinaus noch ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem muss dann der Regelbetrieb teilweise eingestellt werden und das Wechselmodell kommt zum Einsatz.

Keine Corona-Infektionen am ersten Schultag

Doch für die weiterführenden Schulen gibt es erstmal grünes Licht: Bei der ersten Testung nach den Ferien gab es am Montagmorgen keine positiven Ergebnisse – eine Erleichterung für die Robert-Härtwig-Oberschule, so Schulleiterin Kerstin Wasiak. Wie sich die Situation weiterhin entwickelt, sei jedoch nicht abzuschätzen. „Wir sind mit einer vollumfänglichen Maskenpflicht in die Woche gestartet und haben natürlich auch eine regelmäßige Meldepflicht der Testergebnisse. Das Infektionsgeschehen nimmt zu, so viel kann man sagen. Letztendlich sind es aber die politischen Entscheidungen, die daraus resultieren, die wir nun abwarten müssen.“

Auch am Thomas-Mann-Gymnasium gab es erst einmal Entwarnung. „Alle Corona-Tests waren negativ“, sagte Schulleiterin Marion Müller. In den vergangenen Herbstferien hätten ein Kollege und zwei Schüler mitgeteilt, dass sie an Corona erkrankt seien.

Mehr Aufwand durch zusätzliche Tests

Die aktuell geforderten Tests drei Mal pro Woche erfordern laut Müller einen „erheblichen organisatorischen und zeitlichen Aufwand“. Pro Woche müssen bei 594 Schülerinnen und Schülern sowie 63 Lehrerinnen und Lehrern (inklusive Referendare) rund 2000 Tests durchgeführt werden. Auch wenn die Infektionszahlen in der Region jetzt höher als vor einem Jahr sind, hofft die Schulleiterin, das Gymnasium nicht noch einmal schließen zu müssen. „Wir haben Maßnahmen getroffen, dass wir besser als 2020 auf diese Situation eingestellt sind.“ Aus heutiger Sicht werde es auch in der kommenden Woche möglich sein, dass die Maskenpflicht im Unterricht wieder wegfallen könne, hofft Marion Müller.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volle Klassenzimmer nach den Ferien

Nicht nur die Corona-Pandemie könnte in Sachsens Schulen für leere Schulbänke sorgen. Die Grippesaison ist im Vormarsch und Erkältungen sind im Umlauf. Doch viele Oschatzer Jungen und Mädchen sind bisher scheinbar glimpflich davon gekommen. An der Grundschule „Magister Hering“ kehrten die meisten Kinder wieder gesund aus den Herbstferien zurück. „Bei uns sind nur wenige Kinder krank, wir hätten eigentlich mehr erwartet. Es sind zwar einige Lehrkräfte ausgefallen, die Schülerinnen und Schüler erfahren dadurch aber keine Nachteile – es fällt kein Unterricht für sie aus“, so Schulleiterin Elke Schaffranek. Hinsichtlich der Corona-Pandemie gelten für Grundschulen teilweise andere Regeln als an den weiterführenden Schulen. Die Maskenpflicht im Unterricht entfällt dort zum Beispiel.

Auch die Rosenthalschule in Altoschatz scheint aktuell von Krankheitswellen verschont geblieben zu sein. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte fehlen kaum, auch Corona-Fälle gebe es in der Schule aktuell keine, so der Leiter der Schule Bert Flieger. „Ob die Lage jetzt so bleibt und wie sie sich verändert, weiß ich natürlich nicht. Das kann man schlecht vorhersagen.“

Von Fabienne Küchler und Frank Hörügel