Nervenkrieg um Kellerloch im Oschatzer Fliegerhorst

Oschatz

Wenn Detlef Nitsche an das Verlegen des Glasfaserkabels in den Keller seiner Doppelhaushälfte Am Stadtwald im Stadtteil Fliegerhorst denkt, dann nervt ihn das gewaltig. Drei Bohrversuche habe das von der Baufirma beauftragte Subunternehmen seit Mai unternommen, um ein Loch für das Kabel in seine Kellerwand zu bekommen. Drei Mal sei das missglückt. „Zuletzt haben sie es mit einem Lochbohrer versucht, der für Ziegel und Gasbeton geeignet ist. Jedes Mal war der ganze Keller voller Staub“, ärgert sich der Hausbesitzer. Dazu komme das Problem mit dem Arbeitsschutz.

Gefährliches Arbeiten im Keller

„Der Mann mit dem Lochbohrer hätte sich bei den Arbeiten beide Arme brechen können. Ich will doch keinen Schwerverletzten in meinem Keller haben“, so Nitsche. Deshalb werde er der Firma den Zutritt zu seinem Haus vorerst nicht gestatten.

Wasserundurchlässige Betonkeller schlecht für Bohrer

Das Problem bei der Sache ist: Da der Grundwasserstand in diesem Teil des Fliegerhorstes relativ hoch steht, wurden hier wasserundurchlässige Betonkeller eingebaut. Und in diesen Kellern befindet sich jede Menge Armierungseisen, was das Bohren erschwert.

Kernbohrmaschine nicht vor Ort

Das bestätigt auch Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner auf OAZ-Anfrage. „Die Hauseinführungen Am Stadtwald gestalten sich schwieriger als herkömmliche Hauseinführungen, da hier die Gebäude mit einer weißen Wanne für Gebiete mit erhöhtem Grundwasservorkommen gesichert sind. Für diese weißen Wannen kann keine normale Bohrung realisiert werden. Dies wurde zuerst versucht.“ Hier müsse ein Kernbohrer zum Einsatz kommen. Eine Kernbohrmaschine, die an die Kellerwand fest montiert werden müsse, sei jedoch nicht vor Ort gewesen.

Herstellung der Hausanschlüsse in den kommenden Wochen

„Die ausführende Firma hat uns zugesagt, die erforderlichen Geräte zu besorgen und einen unterwiesenen Trupp zur Verfügung zu stellen, der die Arbeiten erledigt“, so der Telekom-Sprecher. Somit werde die Herstellung der Hausanschlüsse in den kommenden Wochen in Absprache mit den Hauseigentümern erfolgen.

Von Frank Hörügel