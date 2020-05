Neu gewählter Oschatzer Jugendstadtrat nimmt Arbeit auf

Oschatz

Seit 20 Jahren gibt es in Oschatz einen Jugendstadtrat. Die immer gleich bleibende Wahlperiode von zwei Jahren ergibt in diesem Jahr demnach die zehnte Generation an Jugendräten. Neu in das Gremium gewählt wurden per Online-Abstimmung Melanie Titze, Anna Nitsche (oben von rechts) und Lenny Rüster (unten links stehend. Erneut zur Wahl gestellt hatten sich Dario Bäger und Dominik Leuschner (unten 2. und 3. von links) – beide wurden wieder gewählt. Abschied nahm nach zwei Wahlperioden Emily Griehl (oben links). Neben Blumensträußen und Ernennungsurkunden gab es von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (unten rechts) und Jugendarbeiter René Werner (an der Kletterwand) erste Einblicke in die Themen des Jugendstadtrates. Dazu gehören Schulen, Kitas, Spielplätze, Jugendhäuser, Vereinsehrung und selbst gewählte Ideen der Mitglieder des Gremiums.

Von Christian Kunze