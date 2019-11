Neu im Oschatzer Land: Collm-Seilbahn und Rehhaar-Klinik

Collm-Region

Der Altkreis ist zum Aktionsraum ausgerufen wurden. Das Oschatzer Land, manche nennen es auch Collm-Region, besteht aus sieben Kommunen. Die glorreichen Sieben sind auserkoren, künftig noch besser zusammen zu arbeiten. So denn, packen wir es an.

Fahrstuhl für St. Aegidien

Aufgerufen waren die Bürger, kundzutun, was schon gut klappt, was wichtig ist, was verbindet, aber auch was noch geschafft werden muss und was fehlt. Wie wäre es beispielsweise mit einem Aufzug in die Türmerwohnung auf der St. Aegidienkirche? Dann müsste nichts mehr hochgetragen oder mit Seilen rauf gezogen werden.

An anderer Stelle wären Seile dagegen praktisch – am Collm. Die Höhe vom Ort zum Albertturm mit einer Seilbahn zu überwinden, sollte in den Katalog der Investitionen im Oschatzer Land aufgenommen werden. Denkbar wären auch Boote mit durchsichtigem Glasboden auf dem Wermsdorfer Horstsee. Da könnte man Karpfen und Co. vorm Abfischen beim Schwimmen zuschauen.

Private Hochzeitsprämie

Gemeindezusammenschlüsse soll es laut Liebschützbergs Bürgermeister David Schmidt nicht mehr geben, somit auch keine Geldprämien für „Hochzeiten“ zwischen Kommunen. Privat setzt David Schmidt dagegen auf potenzielle Vergünstigungen durch Eheschließung. Er traute sich – womöglich von Vorteil beim Fiskus.

Von Vorteil wäre es für Rehe, die sich im Wald verletzen, schnell geheilt zu werden. Wenn Wild den Angriff eines Wolfesüberlebt und nur ein paar Fellfetzen einbüßt, kann das behandelt werden. Eine Reha-Klinik gibt es schon im Oschatzer Land – in Schmannewitz. Was spricht also gegen eine Rehhaar-Klinik in unmittelbarer Nachbarschaft?

Von Christian Kunze