Neuauflage für Oschatzer Sommermusik: Neun Konzerte im Juli und August in St. Aegidien

Heute in einer Woche starten wieder die Sommermusiken in der Stadtkirche St. Aegidien: In den Monaten Juli und August wird traditionell zu Konzerten eingeladen, immer donnerstags ab 18.30 Uhr. „Auch in diesem Jahr erwartet die Konzertbesucher wieder ein abwechslungsreiches Programm. Sowohl Musiker aus der näheren als auch aus der fernen Umgebung sind zu hören. Der Eintritt ist in bewährter Weise frei, um eine Kollekte zur Deckung der Unkosten wird jedoch gebeten“, teilt der Oschatzer Kantor Matthias Dorschel mit. Folgendes Programm ist geplant:

2. Juli: Musik für Akkordeon und Orgel. Es spielen jeweils als Solisten Peter Bombardelli (Akkordeon) und Matthias Dorschel (Orgel).

9. Juli: Konzert für Klarinette und Orgel mit der Klarinettistin Sophia Stuhr aus Oschatz und Matthias Dorschel an der Orgel

16. Juli: Musikalische Raritäten für Flöte, Horn und Orgel, dargeboten vom „Ensemble a tre“ aus Potsdam, bestehend aus Birgitta Winkler (Flöte), Gisbert Näther ( Horn) und Matthias Jacob (Orgel)

23. Juli: „Von Purcell bis Piazzolla“ – ein sommerliches Konzert mit Querflöte und Gitarre, es spielen Christina Müller und Antje Zoller aus Leipzig

30. Juli: Orgelkonzert mit dem Dresdener Domorganist in Ruhe Hansjürgen Scholze

6. August: Orgelkonzert mit Florian Mauersberger aus Dresden

13. August: Orgelkonzert mit Stephan Seebaß aus Wurzen

20. August: „So sorry! I have stolen“ – Orgelimprovisationen aus „Plagiaten“ von Barock bis Jazz. Was sonst verboten ist, ist hier spannend – geklaut und doch kreativ. Es spielt Joachim Thoms aus Berlin

27. August: Orgelkonzert zum Abschluss, es spielt Christian Schiel aus dem Wermsdorfer Ortsteil Wadewitz.

