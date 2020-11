Neubau in Cavertitz an Feuerwehr übergeben

Cavertitz

Bürgermeisterin Christiane Gürth hatte ganz genau nachgesehen: 1697 Tage sei es her, dass ein Förderprogramm aufgelegt wurde, bei dem man in der Gemeinde schnell die Idee hatte „Damit könnte es was werden mit dem Neubau an der Cavertitzer Feuerwehr“. Seitdem wurde über Ideen beraten und an Plänen gefeilt, im Dezember 2018 gab es dann die Genehmigung für das „ Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt“ an der Wehr. Im August 2019 war Baubeginn und jetzt, genau 438 Tage später, folgte die offizielle Inbetriebnahme.

Symbolische Schlüsselübergabe im kleinen Kreis

Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) überreichte dazu dem Cavertitzer Wehrleiter Henry Müller und dem stellvertretenden Gemeindewehrleiter Rainer Schmidt symbolisch den Schlüssel für das neue Gebäude. Eine große Feier mit allen Kameraden, Mitarbeitern und Planern gab es nicht.

Anzeige

Ein Blick in die neuen Umkleideräume. Quelle: Jana Brechlin

„Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte sie mit Blick auf die extra klein gehaltene Übergabe. Doch man blickt bereits auf die Zeit nach den pandemiebedingten Einschränkungen: „Dann soll es bei einem Tag der offenen Tür noch einmal eine richtige Feier geben“, kündigte sie an. Jetzt habe man ein Zeichen setzen wollen, dass das Gebäude offiziell in Betrieb gehe.

Kredit zur Finanzierung nötig

Auch wenn der Bau durch das Programm „Brücken in die Zukunft“ gefördert wird, müsse die Kommune zur Finanzierung noch einen Kredit aufnehmen. Sie sei den Gemeinderäten sehr dankbar, dass diese den Weg mitgegangen seien und für die Investition gestimmt hätten. Nachdem die Kosten zunächst auf 580 000 Euro geschätzt wurden, drohte die Summe wegen aufwendigen Vorschriften und steigenden Kosten zwischendurch deutlich höher auszufallen – sogar von 700 000 Euro war einmal die Rede.

Kosten bleiben unter Schätzung

Deshalb habe man nach Einsparpotenzialen gesucht. Letztlich belaufen sich die Gesamtkosten auf 510 000 Euro. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung und entlastet uns als Kommune“, so Christiane Gürth. Man habe auch nicht gewollt, dass der Bau zu teuer wird und deshalb mit überlegt, wo man noch sparen kann, blickte der Cavertitzer Wehrleiter Henry Müller zurück. „Jetzt sind wir sehr, sehr glücklich über diese Variante“, betonte er.

Sparen durch Eigenleistung

Die Kameraden hatten bereits zu Beginn mitgeholfen und den Rückbau des zuvor bestehenden alten Gebäudes in Eigenleistung begonnen, weshalb die Kommune schon bei den Abrisskosten sparen konnte. Kleinere Arbeiten, auch im benachbarten Gerätehaus werden jetzt noch in Eigenregie erledigt. „Die Mannschaft steht komplett dahinter und ist sehr motiviert“, so Müller über die 26 Aktiven in Cavertitz – darunter sind auch fünf Frauen, außerdem gibt es fünf Kameraden in der Altersabteilung.

Zentrale für Katastrophenfall

Der Neubau soll im Katastrophenfall Zentrale für die Einsatzleitung sein und kann abgesehen davon von der Ortswehr genutzt werden, die dort jetzt ihren Versammlungsraum sowie Umkleide- und Sanitärräume hat. Gleichzeitig mit dem Bau wurde auf der gegenüberliegenden Grünfläche ein Anschluss für Wasser und Strom geschaffen, der bei Veranstaltungen – wie zuletzt dem Zirkus der Grundschule – genutzt werden kann.

Von Jana Brechlin