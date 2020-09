Neue Angebote im Geopark bei Mügeln

Mügeln

Der 20. September ist der „Tag des Geotops“. Lutz Simmler, Geschäftsführer des Nationalen „Geopark Porphyrland.Steinreich in Sachsen“, gab zur Premiere der Familienwanderung auf dem „Weg zum Kaolin“ in Mügeln einen Ausblick.

Sie haben gerade die Tour „Auf dem Weg zum Kaolin“ absolviert, die künftig in Mügeln im Geoportal angeboten wird. Wie ist Ihr Fazit?

Es ist eine wirklich interessante Tour die Georangerin Kerstin Helbig da entwickelt hat und anbietet. Es hat mit den anderen Teilnehmern wirklich Spaß gemacht, unterwegs zu sein. Ein großes Lob an die Georangerin. Sie hat sich wirklich viel einfallen lassen und steuert auf der Route vom Bahnhof bis zur Aussichtsplattform am Tagebau kurz vor Mügeln und zurück interessante Punkte an. Dabei sieht und erfährt man zum Beispiel spannendes zum Gesteinskreislauf der Erde. Ich kann dieses Angebot für Familien nur empfehlen.

Kerstin Helbig führt als Georangerin auf der Wanderung. Quelle: Bärbel Schumann

Das Familienangebot war eine Premiere. Wann wird es wieder angeboten?

Auf alle Fälle an den kommenden Wochenenden, vorausgesetzt, man meldet sich an. Diese Angebote ranken sich ja um den Tag des Geotops, der seit 2002 als bundesweiter Veranstaltungstag am dritten Sonntag im September stattfindet. Bei uns im „ Geopark Porphyrland“ heißt es an diesem Tag: Entdecken. Staunen. Verstehen – Supervulkanismus und Steinreichtum.

Was bieten sie an?

Ab diesem Jahr verfolgt der Nationale Geopark Porphyrland für den Tag des Geotops mit der Konzentration der Veranstaltungen an einem Hauptort ein neues Konzept. Im Zentrum steht am 20. September 2020 das Geoportal Herrenhaus Röcknitz in der Gemeinde Thallwitz mit Geoerlebnisgarten und Spielplatz Fred Porphyrstein. Es ist eines unserer fünf Besucherzentren.

Könnten Sie die Angebote etwas konkretisieren?

Rund um die ständige Ausstellung „Zeit-Wandel-Stein“ und die Videoanimation der vulkanischen Ereignisse vor 290 Millionen Jahren werden sich Exkursionen zu Alt-Steinbrüchen für Kinder und Erwachsene, interaktive Erkundungen im Geoerlebnisgarten und Mini-Vorträge ranken. Steine zum Anfassen, Untersuchen und Spielen bringt die Geo Erlebnis Werkstatt aus dem Rittergut Trebsen mit, um nur einige Beispiele zu nennen. Einzelveranstaltungen verschiedener Geopark-Akteure finden zudem auch im benachbarten Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg, auf dem Rochlitzer Berg und in der „Erlebniswelt Kaolin“ in Mügeln statt.

Darin steckt viel Vorbereitung. Ihr Wunsch für den Tag?

Auf alle Fälle, dass unsere Angebote von den Menschen angenommen werden. In den vergangenen Monaten hat sich viel getan. Wir haben neue Partner und Mitstreiter gewinnen können. Das spiegelt sich auch in den Angeboten für alle Altersgruppen nicht nur an diesem Tag wieder. Ich wünsche mir deshalb, dass über den Tag des Geotops hinaus die Menschen neugierig sind, mehr über unsere steinreiche Region zwischen Rochlitz, Mügeln, Grimma, Trebsen, Wurzen bis hin nach Hohburg zu erfahren wollen und deshalb Angebote nutzen.

Von Bärbel Schumann