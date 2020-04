Neue Aufträge für Bau in Cavertitz

Cavertitz

Lieferfahrzeuge rollen vor, Handwerker schleppen Geräte und Maschinenlärm dringt aus dem Gebäude – auf der Baustelle an der Cavertitzer Feuerwehr herrscht Betrieb. Die Arbeiten für das Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt für die Kameraden sind in vollem Gange. „Und das soll auch so weitergehen“, kündigte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) an. Die Gemeindechefin hat die Aufträge für die nächsten Lose bereits vergeben.

Vergaben per Eilentscheidung

Eigentlich wären die Zuschläge per Ratsbeschluss erteilt worden. Doch weil wegen der aktuellen Einschränkungen der Gemeinderat nicht wie geplant beraten konnte, erledigte die Bürgermeisterin diesen Schritt per Eilentscheidung. Dies sei mit den Räten abgestimmt und notwendig, weil man beim Bau an Fristen gebunden sei, so Gürth.

Drei neue Lose vergeben

Aktuell würden die Putzarbeiten laufen, in der zweiten Aprilwoche soll mit dem Trockenbau begonnen werden. Nun konnten auch die Aufträge für Dämmung und Fassade, Fliesenlegen sowie Heizung, Lüftung und Sanitär vergeben werden. Für die Leistungen Wärmeverbundsystem und Fassade seien für eine beschränkte Ausschreibung 15 Firmen angesprochen worden und letztlich gingen fünf Angebote ein. Als wirtschaftlichster Bieter erhielt der Oschatzer Malermeister Frank Pietsch den Auftrag, der die Arbeiten für knapp 25 500 Euro angeboten hat.

Nur zwei Angebote zur Wahl

Die Fliesenlegerarbeiten erledigt die Fliesen Witzig GmbH aus Mockrehna für gut 13 000 Euro. Hier waren zehn Firmen angesprochen worden, sechs Angebote gingen ein. Den Auftrag für Heizung-, Lüftungs- und Sanitärinstallation sicherte sich die Haustechnik und Service GmbH aus Cavertitz für rund 82 000 Euro. Bei der beschränkten Ausschreibung hatten lediglich drei Firmen ein Angebot abgegeben. Weil ein Bieter geforderte Unterlagen nicht nachreichte, standen letztlich nur noch zwei Angebote zur Auswahl.

