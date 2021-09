Neue Ausstellung in Sornziger Kirche

Sornzig

Nach Dana Schurig mit ihren beeindruckenden fotografischen Aufnahmen sind jetzt in einer neuen Ausstellung Malerei und Plastiken von Ursula Nollau aus Poppitz in der Sornziger Lutherkirche zu sehen.

Vernissage. Ursula Nollau steht diesmal in der Sornziger Lutherkirche mit ihren Werken im Mittelpunkt. Quelle: Uwe Zabell

Der Heimatverein Sornzig und der Donnerstagszirkel des Künstlergutes Prösitz öffneten allen Kunstinteressierten dazu die Türen. Unverkennbar bei Ursula Nollaus Bildern: das Spiel, die Gestaltung mit Linien, Flächen, Formen, Farben und Kontrasten. Ihre Bilder und Plastiken vereinen Erlebtes mit Gefühlen der Künstlerin. Ursula Nollau schafft es mit ihrer „Handschrift“ immer wieder auf ihre Weise, den Betrachter zum Verweilen vor ihren Bildern einzuladen und zu verzaubern.

Der Heimatverein Sornzig und das Künstlergut Prösitz laden erneut in die Luther-Kirche. Mit Ursula Nollau öffnet sich somit zum wiederholten Male die Kirche der Kunst und allen kunstinteressierten Menschen. Quelle: Uwe Zabell

Eine gut besuchte und Dank des Sornziger Heimatvereins, des Künstlergutes Prösitz und der musikalischen Untermalung, gelungene Vernissage. Eine klare Empfehlung, Kunst genussvoll in der Kirche zu erleben. Wer sich verzaubern lassen möchte, diese tolle Ausstellung ist am 19. September, 3., 17. und 31. Oktober sowie am 14. und 21. November von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Von Uwe Zabell