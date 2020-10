Neue Azubis werden General-Pflegekräfte in Wermsdorf

Wermsdorf

Sie werden nicht etwa Pfleger, Kinderkrankenschwester oder Altenpfleger – und doch können sie später in all’ diesen Bereichen arbeiten. Die neuen Auszubildenden im Fachkrankenhaus Hubertusburg lernen den Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns.

Viel Erfahrungen für späteres Berufsleben

„Das ist eine generalistische Ausbildung. Die jungen Frauen und Männer durchlaufen dabei alle Bereiche und können mit ihrem Abschluss später hier im Krankenhaus, aber auch auf Kinderstationen oder in der Altenpflege arbeiten“, erklärt die Pflegedienstleiterin Sabine Wolf. Die Schule besuchen die Auszubildenden im Leipziger St. Georg. Die Unternehmensgruppe, zu der auch das Wermsdorfer Fachkrankenhaus gehört, betreibt außerdem Pflegeheime und ambulante Pflege – hier sammeln die jungen Frauen und Männer auch wichtige praktische Erfahrung.

Anzeige

In Zukunft als Fachkräfte gefragt

Den Großteil ihrer Praxiszeit verbringen sie aber in Wermsdorf. „Und wir hoffen natürlich, dass uns die jungen Leute nach dem Abschluss als Fachkräfte im Haus erhalten bleiben. Unser Ziel ist es, alle weiter zu beschäftigen“, so Sabine Wolf. Jedes Jahr stelle man deshalb bereits drei Azubis im März und fünf im September ein.

Schon Erfahrungen aus Praktikum

„Die Neuen“ konnten jetzt nach einer ersten Theorie-Phase in ihre praktische Arbeit starten. Dabei ist der Stationsbetrieb für die meisten von ihnen gar nicht so neu. So hat Julienne Zosel aus Mügeln bereits in der 9. Klasse ein Praktikum in der Wermsdorfer Kinderklinik absolviert. Nach dem Abitur wollte die heute 19-Jährige eigentlich zur Polizei, schwenkte aber doch noch um: „Ich hab dann drei Monate auf der Intensivstation gearbeitet. Das hat mich bestärkt, diesen Beruf zu erlernen.“ Sie habe sich dann an verschiedenen Häusern beworben. „Aber Wermsdorf war mein Wunschkrankenhaus“, verrät sie. Pflege sei ein Job mit Perspektive, ist sie überzeugt. „Ich möchte in meinem Beruf etwas Sinnvolles tun“, sagt Julienne Zosel.

Klinik bietet auch Freiwilliges Jahr an

Das kann auch Josefine Sachse unterschreiben. Die junge Calbitzerin hat bereits ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Fachkrankenhaus absolviert und war dazu auf der Gerontopsychiatrie eingesetzt. Zuvor habe sie Zweifel gehabt, ob das etwas für sie ist, heute sei sie dagegen sicher: „Ich kann mir vorstellen, auch in Zukunft dort zu arbeiten.“ Das hört man in Wermsdorf gerne. „ Josefine war vom ersten Tag an sehr geduldig und liebevoll mit den Patienten – das hat wunderbar gepasst“, lobt Pflegedienstleiterin Sabine Wolf die 17-Jährige.

Praxisanleiter als erste Ansprechpartner

Während ihrer Ausbildung begleiten erfahrene Kollegen als Praxisanleiter die künftigen Pflegefachkräfte. „Die Kollegen drücken dafür auch noch einmal die Schulbank und qualifizieren sich für die Aufgabe“, so Wolf. Derzeit sind fünf Mitarbeiter zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit als Praxisanleiter auf den Stationen tätig. Sie sind die ersten Ansprechpartner für Auszubildende. „Ich mache das sehr gerne. In unserem Beruf ändert sich gerade viel und durch den Kontakt mit den Auszubildenden bleibt man immer am Ball und lernt Neues“, beschreibt Elke Bormann, Hauptpraxisanleiterin im Wermsdorfer Fachkrankenhaus.

Von Jana Brechlin