Neue Bank nahe der Klinik Schmannewitz lädt zum Verweilen ein

Schmannewitz

Ein Platz zum Verweilen, zum Durchatmen und um die Natur zu genießen. Einen solchen Platz zu schaffen, war schon lange die Idee des Schmannewitzers Thomas Engert. Ganz in der Nähe der Klinik besitzt er ein Waldgrundstück. Ein guter Ort, um hier eine Bank zum Ausruhen für die Leute aus der Klinik zu schaffen. „Die meisten Bänke befinden sich direkt in der Nähe der Klinik. Auch in kurzer Entfernung von meinem Grundstück befindet sich eine Bank. Diese ist jedoch nur über Stufen zu erreichen, was natürlich für die Leute problematisch ist, die in der Klinik sind, weil sie zum Beispiel eine neue Hüfte bekommen haben.

Sitzgelegenheit ist schon beliebt

Seit die Bank hier steht, erfreut sie sich großer Beliebtheit“, so der Schmannewitzer. Das Holz für die Bank hat er gespendet, den Platz zur Verfügung gestellt. Das Holz in eine Bank „verwandelt“ haben in ehrenamtlicher Arbeit Mitglieder des Schützenvereins Schmannewitz, in dem auch Thomas Engert Mitglied ist. Er selbst schrieb in großen Buchstaben „Jägerbank“ auf die Sitzgelegenheit, die eine Länge von 3,20 Meter hat. Lang genug, um in der aktuellen Situation genügend Abstand zu halten. Der Schmannewitzer selbst genoss bereits den Ausblick von der Bank aus. „Der Blick geht auf das Waldbad in Richtung Osten. Hier kann man einen wunderbaren Sonnenaufgang und das erblühende Grün genießen.“

Anzeige

Weitere Ideen

Schon jetzt hat er weitere Ideen. Holz sei genug vorhanden. Vielleicht könne er die Jägerschaft gewinnen, eine ähnliche Bank zu bauen. Auch der Standort stünde zur Verfügung. Schon oft hatte der Besitzer der Kamele Gobi und Schamo, welche sich in Schmannewitz großer Beliebtheit erfreuen, die Idee, etwas für den Ort zu tun. So hat er auch bereits im Park in der Nähe der Klinik an einer Kiefer ein paar alte Schuhe geschraubt – Latschenkiefer. Leider wurden diese nach acht Tagen wieder entfernt, aber auch in diesen wenigen Tagen wurde die Idee zum Internethit. Die Jägerbank wird auf jeden Fall länger am Standort bleiben und die Besucher dazu einladen, die Natur zu genießen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Kristin Engel