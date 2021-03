Neue Chefärztin für Wermsdorfer Kinderpsychiatrie

Wermsdorf

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wermsdorf hat jetzt wieder eine Leiterin vor Ort: Dr. Uta-Maria Sechtig ist die Chefärztin der im Sommer vorigen Jahres ins Leben gerufenen Klinik im Fachkrankenhaus Hubertusburg.

Zweite Führungskraft nach Eröffnung

Sie folgt auf Joachim Perlberg, der im Juli zunächst als Leiter der Abteilung vorgestellt worden war, nachdem der Träger des Hauses, die Leipziger St. Georg Unternehmensgruppe, die Pädiatrie geschlossen und stattdessen eine Kinder- und Jugendpsychiatrie an gleicher Stelle eröffnet hatte. Seit dem Herbst allerdings gehen die Klinik und Perlberg getrennte Wege, nachdem das Arbeitsverhältnis wegen fachlicher Differenzen beendet wurde.

Erfahrung in Arbeit mit Familien

Nun also ist mit Uta-Maria Sechtig eine Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Psychotraumatherapie die neue Chefärztin in Wermsdorf.

Chefärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie Wermsdorf Dr. Uta-Maria Sechtig Quelle: Die Hoffotografen GmbH Berlin

Sechtig studierte in Göttingen und an der Freien Universität Berlin. Sie absolvierte ihre Facharztausbildung in Hannover, wobei der Schwerpunkt auf der Betreuung von psychosozial belasteten Familien lag.

Klinik soll weiter entwickelt werden

„Mit Frau Dr. Sechtig haben wir eine erfahrene Ärztin auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie für unser Fachkrankenhaus gewinnen können, mit der wir die Weiterentwicklung der Klinik mit dem Fokus einer ganzheitlichen Therapie im Sinne der gesamten Familie gezielt vorantreiben können“, sagte Dr. Iris Minde, St. Georg-Geschäftsführerin und fügte hinzu, sie freue sich auf die Zusammenarbeit und wünsche viel Erfolg und Durchsetzungsvermögen für die neue Aufgabe.

Vor Ort schon bekannt

Uta-Maria Sechtig ist die Abteilung im Haus 63 in Wermsdorf nicht neu: „Durch meine Honorartätigkeiten sind mir die Akteure, Strukturen und auch die besonderen Herausforderungen im Haus schon bekannt“, bestätigt sie. Die Klinik biete die besten Voraussetzungen für die Umsetzung ihres Traumes einer familienübergreifenden Behandlung von psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien in enger Kooperation mit der Erwachsenenpsychiatrie, blickt sie voraus.

Kinder- und Jugendhilfe einbeziehen

Zu ihren Zielen gehöre ein interdisziplinärer Zirkel mit Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe rund um Wermsdorf, ebenso der Aufbau einer Schule für psychisch belastete Kinder und Jugendliche, den sie beim Landesamt für Schule und Bildung anstoßen möchte. Damit könnte den Patienten auch im Bereich Bildung eine Betreuung ermöglicht werden, die an ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Angebot in Tagesklinik ausgebaut

Unterstützung für die Wermsdorfer Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt auch vom Freistaat: Das Staatsministerium hat 19 Plätzen für bis 18-Jährige in der Tagesklinik in Riesa zugestimmt – eine deutliche Erweiterung des ambulanten Angebotes.

Von Jana Brechlin