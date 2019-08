Wermsdorf

Dr. Birgitt Meier kennt die Kinderklinik in Wermsdorf seit 40 Jahren. Abgesehen von zwei Jahren als Kinderärztin in Angola kümmert sie sich seit Jahrzehnten gemeinsam mit ihren Kollegen darum, dass die kleinen Patienten in der Region gut versorgt werden – seit 2007 als Oberärztin. Jetzt ist sie auch Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Fachkrankenhaus Hubertusburg.

Vorgänger verlässt das Haus

Dabei hatte das Klinikum St. Georg, zu dem der Wermsdorfer Standort gehört, erst Anfang Juli einen neuen Chefarzt für die Kinderkliniken vorgestellt. Daniel Windschall habe jedoch aus persönlichen Gründen die Stelle gewechselt und das Haus wieder verlassen, erklärte Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin der St. Georg Unternehmensgruppe. „Dass wir Frau Doktor Meier für diese Aufgabe in Wermsdorf gewinnen konnten, freut mich sehr. Ich habe ihre fachliche Arbeit schon als Oberärztin sehr geschätzt. Sie arbeitet seit 40 Jahren engagiert vor Ort – das zeugt von großer Fachdisziplin und Leidenschaft für den Beruf“, fügte sie hinzu.

Aktutversorgung für die Region

Dabei ist Birgitt Meier kommissarisch eingesetzt. Mit 65 Jahren ziele man normalerweise nicht darauf, noch einmal einen solchen Posten anzutreten, meinte sie. „Ich mache das aus Verantwortung für das Haus und die Region“, so die neue Chefärztin. Die Kinderklinik sei für die Familien der Umgebung eine wichtige Anlaufstelle, weshalb man weiter an der Akutversorgung sowie der Notfallsprechstunde für die kleinen Patienten festhalten werde, versicherte sie. Die Arbeit mit dem sehr jungen ärztlichen Team mache ihr viel Freude und profitiere von der engen Vernetzung mit den Kliniken St. Georg in Leipzig. So kommt von dort regelmäßig Professor Michael Borte nach Wermsdorf, der die Abteilung bereits aus seiner aktiven Zeit als Chefarzt kennt. Heute übernimmt Borte weiter die Spezialsprechstunde zur Rheumatologie und gibt seine Erfahrung als Senior Consultant (Berater – d. Red.) weiter.

Kinder- und Jugendpsychiatrie geplant

Abgesehen von der wohnortnahen Akutversorgung habe sich die Kinderklinik in Wermsdorf in den vergangenen Jahren mehr und mehr spezialisiert. Beispiele dafür seien Ambulanzen für Gastroenterologie, Endokrinologie oder Genetik, so die neue Leiterin. Birgitt Meier selbst ist auf kinderneurologische Erkrankungen und pädiatrische Psychosomatik spezialisiert – ein Bereich, dem immer mehr Bedeutung zukommt. „Die Kindermedizin am Standort wird künftig umfangreicher“, kündigte Geschäftsführerin Dr. Iris Minde dann auch an und fügte hinzu: „Wir sind dabei, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie zu etablieren.“ Auch dabei werden die kleinen Patienten von der engen Verzahnung der Häuser in Wermsdorf und Leipzig profitieren, ist sie überzeugt.

Besucher können sich von den Möglichkeiten und Angeboten der Klinik am 7. September überzeugen, wenn ab 14 Uhr zum Kinderfest in das Fachkrankenhaus Hubertusburg eingeladen wird. Für das Fachpublikum dagegen findet am 6. November der Kinderärztestammtisch zum Thema Kinderschutz statt (Beginn 18 Uhr).

Von Jana Brechlin