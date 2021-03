Neue Eichen kommen zwischen Collm und Lampersdorf in die Erde

Lampersorf

In dieser Woche sind an einer Reihe von Straßen in der Collm-Region neue Bäume gepflanzt worden. Am Dienstagnachmittag erhielt die Canitzer Straße zwischen Zaußwitz und der Staatsstraße 31 beispielsweise einen Zuwachs von 20 Apfelbäumen von zwei verschiedenen Sorten.

30 Traubeneichen

Am Mittwoch war der von Kathrin Steinberg geleitete Trupp der Garten- und Landschaftsbaufirma Kühn aus Jessen zunächst am Fuße des Collms tätig. An der Kreisstraße zwischen Lampersdorf und Collm pflanzte er 30 Traubeneichen. „Sie sind um die acht Jahre alt“, erzählt Kathrin Steinberg beim Zurückschneiden der Äste.

Eingespieltes Team

Für den Laien ist schnell zu erkennen, dass hier an der K 8939 ein eingespieltes Team am Werk ist. Während die Baustellenleiterin die Löcher für die Stützpfähle bohrt, steht der Kollege, der sie einschlägt, schon mit dem Hammer parat und hat den ersten Pfahl fest ins Erdreich getrieben, während seine Chefin am nächsten Loch arbeitet. Zuvor war der Wurzelballen des jungen Baumes schon mit einem Drahtgeflecht gegen hungrige Nager geschützt worden.

Obstbäume und Ulmen

„In Außig haben wir in dieser Woche die Streuobstwiese ergänzt“, blickt Kathrin Steinberg auf das erledigte Pensum zurück. Überhaupt gäbe das Landratsamt für die Dahlener und die Torgauer Region viele Obstbaumpflanzungen in Auftrag. Keine Seltenheit sind mittlerweile auch jene Bäume, die am Mittwochnachmittag bei Baderitz an den Straßenrand kamen: 20 Ulmen. „Das sind so genannte Resista-Ulmen, die gegen die Holländische Ulmen-Krankheit sehr widerstandsfähig sind“, erläutert Geschäftsinhaber Robert Kühn das Comeback dieser Baumart.

Am Fuße des Collms arbeitet Kathrin Steinberg nicht zum ersten Mal. Vor drei Jahren, als man im Auftrag des Landkreises rund 350 Bäume gepflanzt habe, seien an der gleichen Straße zehn Bäume und weitere zwischen Collm und Mahlis gepflanzt worden.

Straßenmeistereien bereiten Arbeit vor

„Die Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien hier ist Spitze“, betont sie. Die Kollegen dort würden im Vorfeld der Arbeiten schon jeden einzelnen Standort mit einem Holzpflock markieren. Das sei nicht überall üblich. So sei es kein Problem, den vorgegebenen Abstand zwischen Straßenrand und Stamm – bei Lampersdorf waren zwei Meter gefordert – einzuhalten.

Das Landratsamt Nordsachsen hatte im vergangenen November Pflanzarbeiten für insgesamt 626 hochstämmige Alleebäume an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen vergeben. Sie verteilen sich auf 23 Standorte. Davon werden im Bereich der Straßenmeistereien Dahlen und Oschatz, also weitgehend im Altkreis Oschatz, in diesem Frühjahr durch den Landkreis 380 einheimische Laubbäume und Obstgehölze gepflanzt.

Landschaftspflege bis 2025

Die Standorte für die „Lückenschlüsse“ in vorhandenen Baumreihen werden in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, den Straßenmeistereien sowie Planungsbüros festgelegt. Mit dem Setzen der Bäume endet die Verantwortung der Garten- und Landschaftsbaubetriebe nicht. Laut Ausschreibung sind sie bis 2025 für die Pflege zuständig. Dazu gehören beispielsweise das Wässern, Düngen und Verschneiden der Pflanzen sowie die Schädlingsbekämpfung.

Von Axel Kaminski