leuben

Diesen Termin hat sich Marion Sahrer von Sahr von Schönberg in ihrem Kalender vorgemerkt. „Am 16. Dezember starten wir mit dem Umzug“, sagt sie. Noch wohnt die 64-Jährige mit ihrem Mann Leo (66) in Panitzsch bei Leipzig. In der zweiten Dezemberhälfte wollen sie in den Oschatzer Stadtteil Leuben ziehen – und in dem ehemaligen Wasserschloss ihr erstes Weihnachtsfest feiern. Künftige Bewohner des Schlosses, das die Adelsfamilie 2017 dem Verein Schloss Leuben abgekauft hat, sollen Sohn Philipp und die 95-jährige Mutter von Familienoberhaupt Leo sein.

Wurzeln im Schloss Dahlen

Die Wurzeln von Leo Sahrer von Sahr von Schönberg liegen eigentlich im Schloss Dahlen. Sein Vater war der letzte Schlossbesitzer. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet. Weil das Schloss Dahlen viel zu groß als Wohnhaus ist, hat sich die Familie nun für das kleinere Wasserschloss in Leuben entschieden.

„Wir liegen ganz gut in der Zeit“, sagt Marion Sahrer von Sahr von Schönberg. Derzeit werde im ersten Obergeschoss die Fußbodenheizung verlegt, das historische Kaminzimmer sei fertig restauriert. Neben Wohnräumen für die Adelsfamilie soll es auch Räume geben, die zu besonderen Anlässen öffentlich für Führungen, Lesungen, Ausstellungen oder Konzerte genutzt werden können – unter anderem der historische Gartensaal im Erdgeschoss mit Bildern aus dem Schloss Dahlen und der modern gestaltete Saal im ersten Obergeschoss mit modernen Werken der Leipziger Schule. „In den Sommermonaten wird es einmal pro Monat Führungen des Schlossvereins durch die öffentlichen Räume geben“, kündigt die künftige Schlossherrin an.

Leo und Marion Sahrer von Sahr von Schönberg sanieren das Wasserschloss Quelle: Manuel Niemann

Die Führungen wird Marek Schurig als Vorsitzender des Schlossvereins Leuben übernehmen. Er brennt seit seiner Jugend für das Wasserschloss (Bauzeit 1737 bis 1740) und hat die Ruine zusammen mit seinen Mitstreitern im Verein vor dem endgültigen Verfall gerettet. Die Außensanierung des Gebäudes fällt noch in die Zuständigkeit des Vereins, der 2005 mit den Sicherungsarbeiten begonnen hat. Spenden, Fördermittel und schließlich der Gewinn von 200 000 Euro bei der MDR-Spielshow „Mach dich ran“ im Jahr 2016 liefern dafür den finanziellen Spielraum. Nach der Fertigstellung der Front-Fassade wird derzeit an der rückwärtigen Fassade zum Garten hin gearbeitet. „Das ist ja vorwärts gegangen – mein lieber Mann“, staunte ein Naundorfer bei der Führung von Marek Schurig am Dienstagabend.

Letzte Schlossbesitzerin deportiert

Dass Schloss Leuben eines Tages wieder in alter Pracht auferstehen würde, das hätte sich Maria von Pflugk wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Sie war die letzte Schlossbesitzerin von Leuben, das 1945 enteignet wurde. Und sie war eine von 20 Gutsbesitzern im damaligen Kreis Oschatz, die im Rahmen der Bodenreform im Oktober 1945 verhaftet wurden. Damals wurden alle Landeigentümer von Flächen über 100 Hektar entschädigungslos enteignet. Nach Recherchen des Kunsthistorikers Matthias Donath, der am Dienstagabend in Leuben sein Heft „Die Erfindung des Junkers. Die Bodenreform 1945 in Sachsen“ vorstellte, wurde Maria von Pflugk zusammen mit vielen anderen verhafteten Gutsbesitzern aus Sachsen in Viehwaggons auf die Insel Rügen deportiert. Hier fristeten sie in den Arbeiterbaracken des ehemaligen Umsiedlerlagers Prora ein jämmerliches Dasein.

Viele retteten sich in den Westen

Den meisten glückte von hier aus die Flucht – sie retteten sich in den Westen. Maria von Pflugk, die damals bereits über 80 Jahre alt war, wollte unbedingt nach Leuben zurück. Das war ihr aber verboten. Deshalb wohnte sie nach Informationen des Schlossvereinsvorsitzenden Schurig noch eine Weile in Naundorf.

„Damals ist eine gesamte Gesellschafts-Schicht – die Junker und Adligen – vertrieben worden“, resümierte Historiker Donath. Die Familie Sahrer von Sahr von Schönberg ist eine der wenigen Nachfahren der 1945 Vertriebenen, die wieder nach Sachsen zurück gekehrt sind.

Von Frank Hörügel