Neue Elbland Philharmonie Sachsen in Riesa stellt Spielplan vor

Riesa

Nachdem die Orchesteraktivitäten im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt waren, gibt die Neue Elbland Philharmonie nun wieder Konzerte vor Publikum im gesamten Spielgebiet, das die Landkreises Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umfasst. In Riesa gab sie am Sonnabend, zum Stadtfest mit einem Open-Air-Konzert ihren Einstand in die neue Saison.

In der so genannten Sitzgemeinde – Verwaltung und Probenräume befinden sich im ehemaligen Gasthof „Zum Anker“ in Riesaer Stadtteil Gröba – kann das Konzertpublikum die Musiker in dieser Saison noch neun Mal erleben.

Mit dem Orchester und seinem Programm „Jupiter“ gastiert am 2. Oktober, 17 Uhr als Solist Isang Enders (Violincello). An diesem Abend erklingen und anderem Mozarts 36. Sinfonie – die Linzer, ein Cellokonzert von Robert Volkmann und die „Jupiter“-Sinfonie , ebenfalls von Mozart.

Weihnachtskonzert in Riesa

Spätestens am 27. November wird in Riesa nicht zu überhören sein, dass die Adventszeit begonnen hat. An diesem Tag bringt Tom Pauls mit dem Orchester ein heiteres Weihnachtskonzert auf die Bühne.

„Weihnachten in der guten Stube“ heißt es am 17. Dezember. Neben Sonja Westermann als Moderatorin hat sich das Orchester den Zither-Spieler Thomas Baldaus als Gast eingeladen. Er wirkt unter anderem an der für Zither und Orchester bearbeiteten Suite über erzgebirgische Weihnachtsmelodien mit. Zu hören sind außerdem die Ouvertüre zu Lortzings Singspiel „Der Weihnachtsabend“ und „Tuttifäntchen“ von Paul Hindemith.

Finnische Komponisten im Programm

In die Weihnachtszeit gehören für das Orchester schon traditionell die Aufführungen von Bachs „Weihnachtsoratorium“. In Riesa wird es am 12. Dezember, 17 Uhr erklingen. Während die philharmonische und Unterhaltungskonzerte in der Stadthalle „Stern“ gespielt werden, wird diese Komposition in der Trinitatiskirche aufgeführt.

Tradition ist auch, dass man in Riesa das neue Jahr musikalisch begrüßen kann. Das Neujahrskonzert mit Werken von Franz von Suppé, Emmerich Kálmán, Josef Heuberger, Franz Lehár, Robert Stolz, Johann Strauss (Vater und Sohn) und anderen beginnt 19.30 Uhr. Als Solisten konnten Julia Domke (Sopran) und Timothy Oliver (Tenor) gewonnen werden.

Das Konzert am 4. März steht unter dem Motto „Finnland“. Dabei erklingen unter anderem Kompositionen von Bernhard Hendrik Crusell und Jean Sibelius. Schon zwei Wochen später steht ein Unterhaltungsprogramm mit „Italienischen Opernmelodien“ auf dem Konzertprogramm. Vorgesehen dafür sind Werke von Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi und anderem.

Sommerbühne in Riesa

Mit dem Programm „Aus Nord und Süd“ tritt die Neue Elbland Philharmonie Sachsen am 2. Juni bei der Sommerbühne in Riesa auf und startet damit in ihre Freiluftkonzerte. Ungewohnt könnte der Termin für die Konzertbesucher sein, aber normal für die Freunde der Sommerbühne: Donnerstag, 22 Uhr im Klosterhof. Zu den aus Nord und Süd versammelten Werken gehören zum Beispiel ein Operettenpotpourri aus „Clivia, die Ouvertüre zu „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach und Emil Waldteufels Frühlingskinder-Walzer.

Einen Monat später huldigt das Orchester bei seinem Saison-Abschlusskonzert in der Sachsen-Arena den legendären „The Rat Pack“. Unter diesem Titel traten zwischen 1959 und 1966 Nacht für Nacht Schauspieler und Entertainer im Sands Hotel in Paradise bei Las Vegas auf. Dazu gehörten auch Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Deren gemeinsamen Bühnenshows waren bei reichlich Alkoholgenuss gespickt mit gegenseitigen Sticheleien sowie kabarettistischen Dialogen zwischen den Entertainern und dem Publikum. Auch wegen der Darbietungen weltbekannter Songs wie „New York, New York”, „My Way”, „Everybody Loves Somebody“ und „Mr. Bojangles“ zählten diese Konzerte zu den begehrtesten Shows des damaligen Las Vegas. Anno 2022 werden Wilko Ulrichs, Alvin Le-Bass und Sven Lymont live die Songs dieser beliebten Showgrößen singen und performen.

Zusammenarbeit mit den Landesbühnen

Neben den Konzerten spielt die Neue Elbland Philharmonie am 12. März in der Stadthalle „Stern“ zum Orchesterball auf. Außerdem begleitet sie die Musikproduktionen an den Landesbühnen Sachsen. Dort sind für die kommende Spielzeit fünf Premieren vorgesehen. Den Auftakt macht „Der Prozess“ von Gottfried von Einem am 9. Oktober. Es folgen „Rigoletto“, „Die lustigen Weiber von Windsor“, “Hänsel und Gretel“ und „Der Vampyr“.

Von Axel Kaminski