Neue Etiketten für Säfte und Obstweine aus dem Obstland für die Collm-Region

Döbeln/Ablaß/Sornzig

Die Marke Sachsenobst zeigt sich mit einem neuen „Gesicht“: Nach immerhin 15 Jahren erhalten die in Neugreußnig bei Döbeln abgefüllten Fruchtsäfte und Obstweine ein neues Etikett. „Frisch, lebendig und farbenfroh“, will sich Sachsenobst damit zeigen, heißt es aus dem Unternehmen, das zur Obstland-Gruppe mit Sitz in Dürrweitzschen gehört. Was das heißt, sieht der Verbraucher bereits in den Hofläden der Gruppe, auf dem Wochenmarkt, im Lebensmitteleinzelhandel oder beim Getränkespezialist. Zum Teil stehen dort aber auch noch die Flaschen mit den alten Etiketten daneben. „In unseren Hofläden in Ablaß und Sornzig werden sukzessive alle 1-Liter-Mehrwegflaschen mit unserem neuen Etikett versehen sein“, kündigt Elaine Masur, Leiterin der Obstland-Direktvermarktung an. „Aktuell ist es vorrangig bei Apfel-, Trauben- und Bananensaft sichtbar. Alle anderen Sorten folgen nach und nach.“

Auf den neuen Etiketten tritt die bisher recht dominante Landschaft etwas in den Hintergrund. Dafür rücken Früchte oder Gemüse vor einer stilisierten Holzfläche in den Blick. Naturnah im warmen Sonnenlicht abgebildet, sollen sie Lust auf den Inhalt machen. Der habe sich nicht geändert, verspricht Ulrike Schade, stellvertretende Produktionsleiterin der Kelterei Sachsenobst. „Das Etikett ist neu; aber unsere Produkte werden weiterhin in der Region mit ausgewählten Rohstoffen und der bekannten Qualität produziert.“ In Neugreußnig werden neben konventionellen und Bio-Säften auch Frucht- und Glühweine hergestellt. Im sächsischen Obstland geerntete Früchte wie Äpfel, Sauerkirschen und Strauchbeeren bilden die Grundlage für einen Großteil dieser Getränke.

Anzeige

Auch wenn der Inhalt gleich bleibt, neue Wege beschreitet das Unternehmen beim Papier für die Flaschen-Aufkleber: Für das Recyclingpapier, das jetzt genutzt wird, arbeitet Obstland mit der Firma Kübler & Niethammer aus Kriebstein zusammen. Vereinbart haben die beiden einen sogenannten „Closed Loop“, zu deutsch etwa ‚einen geschlossenen Kreislauf’: Kübler & Niethammer liefern nicht nur das Etikettenpapier, sondern holen auch die abgelösten Alt-Etiketten wieder ab und wiederverwerten diese. „Ein Aspekt, der uns aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen sehr wichtig ist“, erklärt Ronny Thiele, Geschäftsführer der Kelterei.

Weitere LVZ+ Artikel

Verbunden mit dem neuen Markenauftritt auf den Flaschen ist auch die Präsenz der Produktmarke in den Social-Media-Kanälen von Facebook, Instagram und Pinterest. Auch die Internetseite www.sachsenobst.de wurde dafür komplett überarbeitet: Übersichtlich, einfach zu bedienen und ergänzt um Angebote wie der „Rezepte-Manufaktur“ soll sie die Konsumenten direkt ansprechen.

Von Manuel Niemann