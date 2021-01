Neue Farbe und mehr – Oschatzer Bahnhof erhält eine Frischekur

Oschatz

Am Oschatzer Bahnhof gibt es seit kurzem etwas neues Holz und noch mehr frische Farbe. Die Auffrischungskur ist aber weder umfassend noch abgeschlossen. Dabei stünden die Zeichen für ein insgesamt erfreulich aussehendes Ensemble gut.

Bahnhöfe sind die Visitenkarte der Orte, an denen die Züge halten. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte die Stadt Oschatz „ihren“ Bahnhof erworben und saniert. Allerdings ist nur das Empfangsgebäude, für das Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) Anfang des Monats den Schlüssel an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben überreichte, in kommunalem Eigentum.

Unternehmen nimmt bundesweit Auffrischungsarbeiten vor

Bahnsteige, Gleise und Bahnüberführung sind nach wie vor ureigenste Bahnangelegenheit. Die Deutsche Bahn hatte Ende November erklärt, dass mit Hilfe des Corona-Konjunkturprogrammes bundesweit an rund 170 Bahnhöfen „ Auffrischungsarbeiten“ erfolgen würden. Davon würden auch 17 Stationen in Sachsen profitieren. „Sie reichen von kleineren Verschönerungsmaßnahmen bis hin zu wichtigen Renovierungsarbeiten. Bis Ende des Jahres sollen alle Bauvorhaben abgeschlossen sein“, teilte die Pressestelle seinerzeit mit. Neben dem Hauptbahnhof und dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig sowie den Hauptbahnhöfen in Chemnitz und Dresden sei auch Oschatz in dieses Programm einbezogen.

Substanz ist trotz der Schmierereien gut in Schuss

„In Oschatz saniert die DB beispielsweise Treppenhäuser nach denkmalschutzrechtlichen Vorgaben“, teilte die Bahngesellschaft mit. An der Treppeneinhausung auf Zschöllauer Seite wurde Holz ergänzt. Der Blick darauf zeigt, dass das nur an wenigen Stellen erforderlich war, die Substanz also recht gut in Schuss ist, auch wenn der Anblick durch Schmierereien einen anderen Eindruck erweckt. Frisch gestrichen ist inzwischen auch der Fußgängertunnel – diesmal in einem Gelbton, ohne jede künstlerische Ambitionen.

Arbeiten an Fenstern verzögern sich

Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, beschränken sich die „ Auffrischungsarbeiten“ am Bahnhof Oschatz auf diese beiden Objekte. Komplett abgearbeitet sei der Auftrag jedoch noch nicht. Zwar seien die Fensterrahmen für die Glasscheiben an den Treppentürmen bereits fertig, der Einbau des Sicherheitsglases verzögere sich allerdings. „Auf Grund von Lieferschwierigkeiten werden sie voraussichtlich Ende Februar 2021 fertig“, heißt es von der Bahn. Es seien insgesamt 38 Fensterelemente zu erneuern.

Bahn investiert rund 100 000 Euro

Am Oschatzer Bahnhof werden im Zuge dieser Arbeiten rund 100 000 Euro investiert. Insgesamt hat das Programm der Bahn einen Umfang von 40 Millionen Euro. Nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fließen davon mehr als fünf Millionen. Die Bahn verweist darauf, dass sie sich mit Eigenmitteln an diesen Arbeiten beteiligt. Die vom Bund bereitgestellten finanziellen Mittel kommen nicht nur den Reisenden zugute, sondern dienen vor allem auch der Förderung von Handwerksbetrieben in ganz Deutschland“, sagte Uwe Neumann, Leiter des Regionalbereichs Südost der DB Station&Service AG.

Von Axel Kaminski