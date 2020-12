Neue Foto-Ausstellung in Oschatz: Von der Ulanen-Reithalle zur Rot-Kreuz-Zentrale

Oschatz

Als am 1. April 1867 das Ulanenregiment in Oschatz einzog, war die Freude groß. Denn mit den Ulanen war die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung verbunden. Doch die Oschatzer Stadtväter mussten im Gegenzug eine bittere Pille schlucken. Die Lanzenreiter benötigten für ihre Ausbildung zu Pferde eine Reithalle, deren Finanzierung das sächsische Kriegsministerium jedoch ablehnte. Oschatz musste in die eigene Stadtkasse greifen und den Bau der ersten Reithalle in der Reithausstraße finanzieren.

Zur Galerie Dr. Manfred Schollmeyer hat die Geschichte des Hauses dokumentiert.

Seit 1868 steht dieses bis heute imposante Gebäude, dem der Heimatforscher Dr. Manfred Schollmeyer nun eine Foto-Ausstellung in dem Haus gewidmet hat, das seit dem Jahr 2018 die Zentrale des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz ist.

Anzeige

15 Fotos aus allen drei Epochen

„Mir hat Dr. Schollmeyer im März eine Lithografie von der Reithalle gemailt. Und da hatte ich die Idee: Es gibt doch bestimmt noch mehr Bildmaterial“, erinnert sich Manuela Schwarz vom DRK-Vorstand an die Geburtsstunde der Ausstellung. Für Manfred Schollmeyer war das eine willkommene Herausforderung. „Ich habe Fotos aus dem Stadtarchiv, aus dem Stadt-und Waagenmuseum sowie aus privater Hand zusammengetragen“, sagt er. 15 Fotos aus allen drei Epochen der Gebäudenutzung hängen nun an den Wänden der ehemaligen Reithalle inklusive einer Chronik ihrer interessanten Geschichte.

Über 100 Jahre im Dienste der Brandbekämpfung

Nach der Ära als Reithalle für das „Königlich Sächsische Ulanenregiment Nr. 17“ wurde das Gebäude im Jahr 1911 zum Gerätehaus der „Freiwilligen Bürgerfeuerwehr zu Oschatz“ umgebaut – und sollte von da an über 100 Jahre im Dienste der Brandbekämpfung stehen. Zwar sollte bereits 1939 als Ersatz ein neues Gerätehaus gebaut werden, doch dieses Vorhaben verhinderte der Zweite Weltkrieg.

Erst 74 Jahre später sollte diese Idee in die Tat umgesetzt werden.Im Jahr 2013 zog die Freiwillige Feuerwehr Oschatz aus der ehemaligen Reithalle aus und in das neugebaute Gerätehaus Am Langen Rain ein. Nun war der Weg frei für den Kauf und umfassenden Umbau des Hauses durch das Rote Kreuz. Das neue DRK-Zentrum wurde am 23. Juni 2018 feierlich eröffnet.

Nach Corona Ausstellung dauerhaft für die Öffentlichkeit

Vorerst können nur die reichlich 60 Beschäftigten des DRK, die hier zum Beispiel in der ambulanten Pflege, in der Tagespflege oder der Erste-Hilfe-Ausbildung tätig sind, die Fotoausstellung ansehen. „Nach Corona soll die Ausstellung aber auch dauerhaft für die Öffentlichkeit zu besichtigen sein“, kündigt Manuela Schwarz an. Dann können sich beispielsweise auch die Kunden der Kleiderkammer, die derzeit geschlossen ist, ein Bild von der wechselvollen Geschichte der Reithalle machen.

Aufnahme vom Innenraum der Reithalle gesucht

Und vielleicht kann eines Tages auch noch ein 16. Foto aufgehangen werden. „Bisher habe ich leider noch keine Aufnahme vom Innenraum der Reithalle entdecken können“, sagt Manfred Schollmeyer. Wer so eine Rarität in seinem Privatarchiv entdeckt, kann sich gern bei ihm oder im DRK-Zentrum in der Reithausstraße melden.

Von Frank Hörügel