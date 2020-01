Neue Groß-Gemeinde „Oschatzer Land“: Kirchen werden nicht verkauft

Oschatz

Auf einen Schlag ist die zum 1. Januar neu gegründete Kirchgemeinde „Oschatzer Land“zur flächenmäßig größten ländlichen Kirchgemeinde Sachsens geworden – mit 7000 Gemeindegliedern und 45 Kirchen. Leiter des neuen Konstruktsist der Oschatzer Pfarrer Christof Jochem. Im OAZ-Interview erklärt der 53-Jährige den Hintergrund und wie es jetzt weiter geht.

In der St. Aegidienkirche wurde Anfang Januar die Vereinigung von 27 Kirchgemeinden zu „Oschatzer Land“ mit einem Gottesdienst gefeiert. War das auch aus Ihrer persönlichen Sicht ein Grund zum Feiern?

So, wie wir es angelegt haben, ist es ein Grund zum Feiern. Auf der einen Seite ist es das Fügen in das Unabwendbare. Die Zahlen und die Beschlusslage sind eindeutig. Es sind Struktureinheiten zu bilden, die künftig 4000/4500 Gemeindeglieder abbilden müssen – und wir haben gut 7000 – dann geht mathematisch nur eine Einheit. In dem Prozess hat sich herausgestellt, dass wir sofort die Form einer Vereinigung wählen wollten – und nicht Zwischenschritte gehen. So hat es den Vorteil, den Schnitt nur einmal machen zu müssen und dann auch Ruhe reinzubekommen. Wir sehen das ja nicht nur als verwaltungstechnische Abstraktion, sondern es hat ja auch eine geistliche Dimension. Wir haben bewusst gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Das ist der Punkt, der uns verbindet – die Füße unter den Tisch Gottes stellen zu dürfen. Es gibt nicht nur Verlustängste, sondern es liegen auch Chancen in der Größe, im Wachsen und Kennen lernen.

Als Oschatzer Pfarrer sind Sie seit 1. Januar Chef der neuen Groß-Kirchgemeinde. Wie fühlen Sie sich in dieser neuen Rolle?

Ich habe mich nicht danach gedrängt, sondern ehrlich gesagt dagegen gesträubt. Weil ich ahne, was es bedeutet. Es ist viel Schreibtisch- und Hintergrundarbeit und weniger Arbeit in direkter Begegnung mit Menschen. Das werde ich vermissen. Aus zwei Gründen habe ich mich dennoch dafür entschieden. Man hat es mir zugetraut. Und es ist sinnvoll, dass die Hauptverwaltung des Kirchenbezirkes in Oschatz – in der geografischen Mitte – sitzt.

Die Vereinigung der 27 Kirchgemeinden zu einer ging nicht ohne Knirschen über die Bühne. Was waren die strittigsten Punkte?

Dass es nicht unbedingt auf breiter Front gewollt war, ist klar. Veränderungen werden nie nur bejubelt – man lässt ja auch etwas zurück. Es gab immer die Sorge: Fallen wir hinten runter bei so einem Prozess, kommen wir zu kurz? Das haben wir versucht auszugleichen zum Beispiel mit einem gerechten Stellenverteilungs-Schlüssel.

Haben sich die Wogen mittlerweile geglättet?

Ja. Wir hatten am 7. Januar die konstituierende Sitzung des Kirchenvorstandes. Das war neben dem Gottesdienst am 5. Januar die zweite Sternstunde, die Stimmung war gut und konstruktiv.

Von sieben Pfarrstellen, die erhalten bleiben, ist die in Borna unbesetzt und der Lampertswalder Pfarrer Markus Gnaudschun verabschiedet sich im Juni. Läuft es letztendlich auf fünf Pfarrstellen hinaus?

Sieben Pfarrstellen sind im Plan drin. Das heißt aber nicht, dass die auch besetzt werden können. Wir haben ja zur Zeit einen Mangel an Pfarrern und Pfarrerinnen, speziell im ländlichen Raum. Es ist bedauerlich, dass es auf die zwei Ausschreibungen für die Pfarrstelle in Borna keine Bewerber gab. Jetzt können wir nur auf eine Entsendung der Landeskirche hoffen. Im Fall von Lampertswalde haben wir deutlich gegenüber unserer Landeskirche signalisiert, dass da zügig eine Besetzung kommen muss. Wir können das System nicht mit fünf Pfarrstellen bedienen.

Kann in der neuen Struktur der bisherige Umfang des kirchlichen Gemeindelebens wie etwa Seelsorge abgesichert werden?

Unsere Hoffnung ist, dass wir das verstärken können. Bisher waren alle sieben Pfarrer mit administrativer Verwaltung beschäftigt, jetzt werden es nur noch zwei sein – meine Person und der stellvertretende Pfarramtsleiter Andreas Sehn. Damit erhalten die anderen mehr Freiräume.

Zur Person Christof Jochem wurde 1966 bei Herborn in Hessen geboren. Nach dem Abitur studierte er ein Semester Chemie und wechselt nach dem Zivildienst zum Theologiestudium im Bielefelder Stadtteil Bethel. Nach dem zweiten Examen war er zweieinhalb Jahre Religionslehrer in Münster und wechselte 2001 nach Sachsen. 2008 kam er nach Oschatz und ist seitdem hier Pfarrer. Christof Jochem ist verheiratet und hat mit seiner Frau Ina zwei Töchter (sieben und zehn Jahre alt).

Was passiert mit den Pfarrhäusern und anderen kirchlichen Gebäuden, die künftig nicht mehr gebraucht werden?

Wir haben uns bereits in der Vergangenheit von Pfarrhäusern getrennt, etwa in Limbach und Merkwitz. Gesetzt ist aber: Kirchen stehen nicht zur Disposition. Wir müssen unsere Gebäudekonzeption alle paar Jahre evaluieren, das ist jetzt wieder dran.

Andere Kirchgemeinden in Deutschland verkaufen ihre nicht mehr benötigten Kirchen, die zu Supermärkten oder Discos werden...

Das ist für uns keine Option. Bei uns ist es oft so, dass sich in unmittelbarer Nähe der Kirche der Friedhof befindet – und das zusammengehört. Es wäre wohl nicht so angenehm, wenn man den Supermarkt am Grabe hätte.

Vorsitzender des neuen Kirchenvorstandes von „Oschatzer Land“ ist Christof Jochem, sein Stellvertreter Konrad Petzold. Kommissarisch wurden Gabriele Döring mit der Verwaltungsleitung und Guido Fleischer mit der Friedhofsleitung beauftragt.

Von Frank Hörügel