Neue Haltestelle am Lonnewitzer Ortsrand

Lonnewitz

Aufmerksame Kraftfahrer zwischen Lonnewitz und Mügeln konnten das neue Schild auf der Staatsstraße 31, unweit des Kreisverkehrs, schon in der vergangenen Woche entdecken. Dort, wo vor dem Bau des Kreisels eine unübersichtliche Kreuzung war, in Höhe des einzelnen Wohnhauses, steht nun ein Haltestellenschild der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH). Aus dem daran hängenden Fahrplan ist ersichtlich, dass diese Haltestelle von zwei Linien bedient wird. Auf der Strecke Oschatz-Zöschau-Zeicha-Mügeln (815) sind montags bis freitags in Richtung Mügeln fünf Halte vorgesehen. Drei davon sind als Bedarfshalt ausgewiesen. Wer aussteigen will, muss sich also rechtzeitig bemerkbar machen. In Richtung Oschatz hält der Bus dieser Linie lediglich einmal, am Morgen.

Auch die Linie Oschatz-Naundorf-Mügeln (803), bedient den Halt an der Einnahme, zumindest bei den Fahrten, die über die Nossener Straße führen. Das ist wochentags immerhin drei Mal in Richtung Mügeln und zwei Mal auf dem Weg nach Oschatz der Fall.

Entstanden ist der Bedarf für diesem Halt nach Angaben der Omnibusverkehrsgesellschaft durch die Einschulung eines Bewohners der „Einnahme“. Die nächste Haltestelle an der ein Bus zur Schule abfährt, ist weit entfernt und einen Fußweg gibt es an keiner der Staatsstraßen, die in den dortigen Kreisverkehr münden.

Von Axel Kaminski