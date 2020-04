Neue Heimat in altem Haus in Sörnewitz

Sörnewitz

Man nehme ein Wohnhaus älteren Baujahres und Großstadtbewohner, die dort in Zukunft nicht den größten Teil ihrer Rente für die Miete ausgeben wollen. Gemischt mit einem Förderprogramm für den ländlichen Raum, könnte das zu reger Bautätigkeit in Sörnewitz und steigender Einwohnerzahl für den Ort führen.

Knapp 400 000 Euro Kosten kalkuliert

So sieht zumindest der Plan aus. Realität geworden ist die im Juli 2019 ins Handelsregister eingetragene Kollektiv Wohnungsgesellschaft, die ihren Sitz inzwischen von Leipzig nach Sörnewitz verlagert hat. Geschäftsführer Tilo Finger, der aus der Nähe von Wurzen stammt und seit rund 20 Jahren in München arbeitet, hat einen Antrag auf Förderung aus dem Leader-Topf gestellt. Er rechnet mit knapp 400 000 Euro Kosten für die Ertüchtigung und den Umbau des Gebäudes. Das regionale Entscheidungsgremium hat das Projekt für förderwürdig befunden. Die vorgeschlagene Summe von 100 000 Euro – die Höchstförderung in diesem Programm – muss noch durch das Landratsamt bestätigt werden.

Anzeige

Erstes Weihnachten in Sörnewitz

Neben der Gesellschaft ist auch Prokurist Lutz Grunert von Leipzig nach Sörnewitz umgezogen. Im November hat er seinen Wohnsitz aufs Land verlegt. Von Sörnewitz hatte er vorher nie gehört. Dahlen war dem 54-Jährigen ein Begriff – von einer Klassenfahrt. Weihnachten habe er schon in Sörnewitz verbracht, Silvester nicht. „Da habe ich gearbeitet“, erklärt Lutz Grunert, der DJ ist, Musikanlagen vermietet und Ferienlager organisiert. „Corona hat jetzt die Arbeit abgenommen“, schildert er.

Hoffnung auf schnelles Internet

In der Gemeinde Cavertitz oder deren Ortsteil Sörnewitz heimisch zu werden, hatte für Lutz Grunert und Tilo Finger nicht Priorität. „Das neue Zuhause sollte maximal eine Stunde Fahrzeit von Leipzig weg sein, damit ich dort weiter arbeiten kann. Und es sollte ein Internetanschluss vorhanden sein, der das Arbeiten von Zuhause aus ermöglicht“, erläutert Lutz Grunert die Randbedingungen, auf die man sich geeinigt hatte. Das mit dem Internet sei zwar bisher eher wie ein schwaches Tröpfeln aus dem Wasserhahn, aber Sörnewitz liege ja im Fördergebiet. „Vielleicht ist es ja hier demnächst schneller, als ich es von Leipzig her kenne“, hofft der 54-Jährige.

Grundrisse werden neu zugeschnitten

Während das Netz die Baustelle der Telekom ist, haben Lutz Grunert und Tilo Finger in ihrem Gebäude, das die LPG „ Walter Ulbricht“ Anfang der 1970er Jahre zum Wohnhaus umbaute, jede Menge Arbeit. „Meine Wohnung zum Beispiel ist rund 100 Quadratmeter groß – viel zu viel für mich“, erklärt Lutz Grunert. Geplant sei, die Grundrisse neu zuzuschneiden, so dass am Ende im Haus sechs Wohnungen mit zirka je 60 Quadratmetern entstehen. Oberstes Ziel sind Wohnungen, die man mit kleinen Altersbezügen bezahlen könnte, ebenso wie mit Hartz IV.

Dach ist in Ordnung

„Das Dach ist bis auf Kleinigkeiten in Ordnung und an die Fassade müssen wir nicht unbedingt ran“, nennt Lutz Grunert die beiden Pluspunkte des Hauses. Aber fast alle Wohnungen hätten noch Ofenheizungen und einfach verglaste Holzfenster. Da müsse sich dringend etwas ändern. Nach bisherigem Stand solle im Mai Baubeginn sein – mit Eigenleistungen. „Im Erdgeschoss am linken Treppenhaus gab es einen Wasserschaden und in dessen Folge einen Schimmelbefall. Der Putz muss runter. Das wird unsere erste Aufgabe sein, die wir in Eigenleistung bewältigen wollen“, erzählt der 54-Jährige. Ebenfalls mit eigener Kraft wolle man jene Wände abreißen, wo sich die Grundrisse ändern sollen. Ab Herbst solle es dann in Zusammenarbeit mit Fachfirmen richtig losgehen mit dem Umbau. „Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren mit dem Gröbsten fertig sind“, sagt Lutz Grunert, schränkt aber ein, dass das eine Rechnung mit vielen Unbekannten sei.

Auch für junge Familien geeignet

Derzeit hat die Gesellschaft drei Mitglieder. Ein vierter Mieter wohnt ohnehin schon im Haus. Für die restlichen Wohnungen suche man noch Mitstreiter. Gesellschafteranteile müssten diese aber nicht einzahlen. Geeignet wäre das Projekt auch für junge Familien, da es viel Platz im Außengelände gibt. „Das soll künftig kein Rasen bleiben, sondern eine Streuobstwiese werden“, erläutert Lutz Grunert. In den Garagen könnte sich ein Jugendtreff ebenso etablieren wie auch ein Raum für Proben.

Von Axel Kaminski