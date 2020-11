Oschatz

Ganz unspektakulär und vor allem kontaktlos erhielten dieser Tage vier Frauen – die fünfte Teilnehmerin konnte leider nicht anwesend sein – und ein junger Mann ihre Bestätigung, dass sie „…erfolgreich am Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter“ teilgenommen haben. Fast ein ganzes Jahr ging ins Land, seitdem sie sich zusammen auf den Weg gemacht haben.

Von Trauer, Kommunikation, Umgang und Sterbeprozess

„Im Februar startete der Grundkurs. Die Teilnehmer haben zusammen gelernt, gelacht, geweint, geredet, geschwiegen und sich kreativ ausgetobt bei all den Aufgaben, die wir Koordinatorinnen des ambulanten Hospizdienstes ihnen stellten. Sie lernten viel über Wahrnehmung, Kommunikation, Trauer und ganz besonders über den Sterbeprozess und den Umgang mit den Sterbenden und ihren Angehörigen. Eigentlich jedoch erfuhren sie mehr über das Leben, über das Gegenüber und vor allem über sich selbst. Ein ganz wichtiges Thema war auch die Selbstfürsorge, denn nur wer zuerst für sich selbst gut sorgt, kann auch für andere da sein“, sagt die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Oschatz Ina Jochem und ergänzt: „Mit der Hürde, die sich uns mit Corona in den Weg stellte, hatten wir zwei Koordinatorinnen nicht gerechnet.

Anzeige

Unfreiwillig entstand im Frühjahr eine längere Pause zwischen den Kurstagen. Neue Wege mussten gesucht und gefunden werden. Im Frühsommer ging es dann weiter und so oft es ging, fand der Kurs im Garten der Kirchgemeinde statt.“

Gespräche mit schwer kranken Menschen

Während der Sommerpause konnten sich die Teilnehmer ausprobieren, sie absolvierten ein Besuchspraktikum in ganz unterschiedlichen Einrichtungen. Bei den Gesprächen mit schwerkranken Menschen spürten sie, ob sie wirklich für diese sensible, ehrenamtliche Tätigkeit geeignet sind. Ebenfalls in der Sommerpause gab es Fachreferate zum Thema Mundpflege und Vorsorgevollmacht.

Im September ging es weiter mit dem Vertiefungskurs, welcher Ende Oktober mit der Einheit „Hoffnung“ endete. Als Höhepunkt dieser Einheit durfte jeder Teilnehmer etwas zum Thema Hoffnung töpfern.

Würdige Abschlussfeier wird nachgeholt

„Da auf Grund der aktuellen Lage die Zertifikatsübergabe sehr schlicht ausfiel, wird es im kommenden Jahr noch eine würdige Abschlussfeier des Kurses geben, bei der auch die getöpferten Objekte feierlich übergeben werden“, sagt die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Oschatz, Gabriele Hinkelmann.

„Der Kurs fand überwiegend Freitagabend und den ganzen Samstag statt. Diese zwei aufeinanderfolgenden Tage ließen uns den Anderen sehr intensiv kennenlernen. Wir sind überzeugt, hier wurden auch Grundsteine für Freundschaften gelegt. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass bei unserer Zertifikatsverleihung auch etwas Wehmut mitschwang und der eine oder andere Teilnehmer sich verstohlen eine Träne aus dem Gesicht wischen musste.“

Einig sind sich die Kursteilnehmer, dass es sich gelohnt hat, diesen Kurs zu besuchen. Wie sagte doch eine Teilnehmerin so schön: „Wir werden den Weg weitergehen und an unserer Aufgabe wachsen, uns weiterbilden, das Leben genießen und das Sterben achten! Menschen, die sich für dieses wertvolle Thema interessieren, sind hier genau richtig! Wir sind stolz darauf und sehr dankbar, dass wir nun Teil der großen Gemeinschaft ehrenamtlicher Hospizbegleiter sein dürfen.“

Der nächste Kurs startet im Februar 2021, für den es aufgrund der Situation eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt. Eine Anmeldung ist ab sofort unter 03435 9888060 beziehungsweise 0151 17153461 möglich. Auf die neuen Interessenten freuen sich die Koordinatorinnen des ambulanten Hospizdienstes Oschatz Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann.

Von Kristin Engel