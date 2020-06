Borna

Seit mehreren Jahren bietet der Zustand der Straße Siedlung des 15. Oktober Anlass für Diskussionen – nicht nur am Stammtisch, sondern auch im Gemeinderat. Nachdem Pläne für einen grundhaften Ausbau wegen der hohen Kosten und der geringen Aussichten auf Fördermittel zu den Akten gelegt worden waren, hatte die Gemeinde eine Instandsetzung der Straße ins Auge gefasst. Dafür sollten über mehrere Jahre frei verfügbare Investitionsmittel angespart werden.

Neuer Unterbau wegen

neuer Leitungen und Kabel

Am Dienstag informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Liebschützberger Gemeinderates über eine neue Entwicklung bei diesem Vorhaben. Demnach möchte der Trinkwasserversorger Veolia seine Leitungen in der Siedlung erneuern und habe deshalb mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufgenommen. Diese will nun alle Ver- und Entsorger in die Gespräche einbeziehen.

So könne man dazu kommen, dass aufgrund der Arbeiten an Rohren und Kabeln der Unterbau der Straße erneuert würde und die Kommune dann eine neue Oberfläche herstellen lasse. „Das wäre finanziell die sinnvollste Variante“, unterstrich der Bürgermeister. Man wolle nun die Planung dazu im kommenden Jahr angehen und 2022 die Bauarbeiten in Angriff nehmen.

Zu diesem Zeitpunkt läge man auch noch hinsichtlich des Breitbandausbaus, bei dem es in diesem Bereich Mängel bei der Verlegetiefe gäbe, in der Gewährleistungsfrist.

Von Axel Kaminski