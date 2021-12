Neue Kita Dahlen: Jetzt sind Ingenieure gefragt

Dahlen

Wieder einen Schritt hin zur neuen Kindertagesstätte ist der Dahlener Stadtrat am Donnerstag gegangen. Die Räte stimmten für den Ingenieurvertrag zum Ersatzneubau in der Max-Hupfer-Straße. Für knapp 77 900 Euro übernimmt das Wurzener Planungsbüro Kewitz die Leistungsphase drei.

Großböhlaer Schloss bleibt Thema

Stadtrat René Andrich (Freie Wähler) bat darum, im Protokoll zu vermerken, dass es hierbei lediglich um einen Ersatzneubau für Dahlen geht und es noch kein Nutzungskonzept für das Schloss Großböhla gibt, in dem sich derzeit auch eine kommunale Kita befindet.

Links noch die bestehende Dahlener Tagesstätte, auf der Fläche rechts davon wurde bereits Baufreiheit geschaffen, hier soll der Ersatzneubau entstehen. Quelle: Jana Brechlin

Die Leistungsphase beinhaltet die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung und sei die umfangreichste Phase, erklärte Bauamtsleiterin Ramona Filor: „Das sind die Unterlagen, mit denen man dann in die Planung geht.“ Außerdem, so Bürgermeister Matthias Löwe (WHD), seien diese Arbeiten Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln.

Langer Prozess

Angesichts der Preissteigerungen der jüngsten Vergangenheit meldete sich Stadtrat Jens Bak (SPD) zur Wort. Die erste Leistungsphase sei bereits 2018 beauftragt worden, blickte er zurück, verwundert angesichts des Zeitraumes seitdem. „Uns rennt die Zeit davon“, meinte er. Bürgermeister Matthias Löwe erklärte, man habe den Prozess immer so vorangetrieben, wie eine Umsetzung möglich war und seitdem etwa das alte Gebäude auf dem Grundstück neben der derzeitigen Kita abgerissen. „Wir müssen immer alles finanzieren können und sind dazu auf Fördermittel angewiesen“, machte er deutlich, weshalb es mitunter nicht schneller geht.

Stadt braucht Zuschüsse

Bei lediglich 50 Prozent Förderung während der vergangenen Jahre sei eine Umsetzung angesichts von drei bis 3,5 Millionen Euro Baukosten für die Stadt nicht möglich gewesen, räumte er ein. „Klar wünscht man sich, dass es schneller geht, aber da sind wir von vielen Faktoren abhängig“, sagte Löwe und verwies auf den Landkreis, der den Bedürfnissen von 30 Gemeinden gerecht werden müsse. Von Zuschüssen und den entsprechenden Haushaltsmitteln hänge dann auch der nächste Schritt ab.

Preise sind bereits explodiert

Stadtrat Steve Klose (WHD) forderte, die Dringlichkeit gegenüber dem Landratsamt deutlich zu machen. Der Stadtrat werde dem Bürgermeister dabei den Rücken stärken, versicherte er. Man sollte jetzt so schnell wie möglich vorankommen, „ehe die Preise weiter explodieren“, sagte Klose. Denn das, erklärte Bauamtsleiterin Ramona Filor, schlägt sich bereits in der Berechnung nieder. „Die Baupreise sind in den vergangenen sechs Monaten deutlich gestiegen“, sagte sie. Habe man vorher mit 30 000 Euro Baukosten pro Kita-Platz kalkuliert, gehe man mittlerweile von 36 000 Euro aus.

Bekenntnis zur Umsetzung

„Mit dem Beschluss bekennen wir uns ganz klar zur Umsetzung“, betonte der Bürgermeister, „das ist wichtig für die Zukunft unserer Kinder.“ Bis der Neubau gebaut ist, soll der Betrieb in der bestehenden Einrichtung in der Max-Hupfer-Straße weiterlaufen. Später werde diese zurückgebaut.

Von Jana Brechlin