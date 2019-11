Neue Kurven am Dahlener Markt

Dahlen

Anfang Oktober ist die Baustelle an der Staatsstraße 24 von der Schlossstraße quasi um die Kurve, vor den Markt umgezogen. Dort lassen sich inzwischen einige Neuheiten gut erkennen. So sind die abgesenkten Borde am Markt in Richtung des ehemaligen Gasthofs „Zur grünen Tanne“ schon eingebaut.

Wer im Vorfeld mit den Planzeichnungen zum Umbau der Einfahrt vom Töpferplatz zum Markt nichts anfangen konnte, kann sich nun anhand der eingebauten Granitborde ein Bild von der künftigen Verkehrsführung machen. In der Ratssitzung am Donnerstag erläuterte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD), dass man die auf dem Markt zur Verfügung stehenden Parkplätze etwas ausgeweitet habe. Das habe der erreichte Baufortschritt zugelassen.

Im Baustelleninformationssystem des Freistaates Sachsen ist der 31. Dezember als Endtermin der Sperrung angegeben.

Von Axel Kaminski