Neue Linden für die Schmannewitzer Lindenstraße

Schmannewitz

Als „noch nicht abgeschlossen“ bezeichnete die Dahlener Bauamtsleiterin Steffi Spiegel auf Nachfrage von Stadtrat Rüdiger Preuß (UBG) die Suche nach Standorten für die Ersatzpflanzungen im Zuge der bevorstehenden Straßenbaumaßnahme in Schmannewitz.

Alte Linden wurden gefällt

In der Alten Lindenstraße, die ab März grundhaft ausgebaut werden soll, waren bereits vor mehreren Wochen fast alle alten Linden gefällt worden. Die Planungen sahen zunächst vor, einen großen Teil der Ersatzpflanzungen – teils deutlich – abseits der Straße vorzunehmen. Rüdiger Preuß warb dafür, dass auch künftig an der Alten Lindenstraße Linden stehen sollten.

Platz für neue Bäume

„Drei, vier Grundstückseigentümer haben mir signalisiert, dass sie Bäume auf ihrer Flur akzeptieren würden“, sagte der Stadtrat der Oschatzer Allgemeinen. Damit die Bezeichnung Alte Lindenstraße in Bezug auf die Bäume nicht nur historisch zu verstehen sei, sei auch das Engagement der Stadt und der Kirche gefragt. Während man Neupflanzungen nicht unbedingt vor der Bebauung vornehmen könne, gäbe es im unteren Bereich, zwischen den Wohnhäusern und der Brücke ausreichend Platz, bei dem niemanden das Licht genommen würde.

Tatsächlich will nicht jeder den neuen Baum in der Nähe. „Nach den Fällungen fühlt man sich hier wie in einem anderen Stadtteil. Die Bäume fehlen schon. Aber vor dem Haus brauche ich sie mit ihren Blattern und Blüten auch nicht wieder“, sagte Anwohnerin Sandra Burkhardt.

