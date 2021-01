Reppen

Dort, wo vorher die Bergstraße ausgewiesen war, befestigt Marcel Spielmann vom Bauhof der Gemeinde Naundorf ein neues Schild. Hohe Straße ist seit Jahresbeginn offiziell die neue Adresse der ehemaligen Bergstraßenbewohner in Reppen. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Naundorf seit Jahresbeginn die einheitliche Postleitzahl 04769 hat. In diesem Zuge wurden Dopplungen in den Straßennamen der Ortsteile beseitigt.

Die Bürger hatten dabei die Gelegenheit, ihre Vorschläge zu äußern. Neben der Bergstraße in Reppen wurden die Dorfstraße in Raitzen, die Hauptstraße in Hof, die Friedensstraße in Gastewitz sowie die Oschatzer Straße in Casabra umbenannt. Gleichlautende Namen in Casabra, Gaste-witz und Hohenwussen, wo mehr Anwohner an diesen Straßen wohnen, blieben erhalten. Der Gemeinderat hatte die Änderungen im September beschlossen. An den ersten Arbeitstagen des Jahres setzte der Bauhof die Umbenennungen sichtbar um und montierte die neuen Schilder – insgesamt elf. “Zum Sandbach“ in Casabra und „Collmblick“ in Gastewitz sollen noch zusätzliche Schilder erhalten, um an den Kreuzungen den Überblick zu gewährleisten.

Von Axel Kaminski