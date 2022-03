Neue Oschatzer Bahnbrücke: Beton in Sandsteinfarbe

Oschatz

Im Januar begann der Abriss der 140 Jahre alten Brücke, auf welcher der „Wilde Robert“ im Bereich der Theodor-Körner-Straße die Döllnitz überquert. Inzwischen sind hier erste Teile des Neubaus zu sehen. Das Widerlager unmittelbar am Haltepunkt wurde zu Wochenbeginn ausgeschalt. Es sieht anders aus, als die meisten anderen frisch gegossenen Betonelemente. Das liegt daran, dass mit der speziellen Betonmischung die Optik der alten, in Sandstein ausgeführten Pfeiler nachgeahmt wurde.

Pfeiler werden neu errichtet

Inzwischen hat die Dahlener Bau GmbH die Schalung und die Armierung am zweiten Widerlager auf dem anderen Ufer der Döllnitz so weit fertiggestellt, dass dort jetzt der Beton eingefüllt werden kann. Bereits in der kommenden Woche soll diese Verschalung fallen, so dass auch dieser Baukörper zu sehen sein wird. An beiden sind dann zur Flussseite hin noch die Lager einzubauen. Der vom Beton umschlossene Raum wird dann aufgefüllt.

Zwischen den beiden Stellen, auf denen die Brücke aufliegt, standen einst zwei Pfeiler. Auch sie wurden komplett abgetragen und werden neu errichtet. Von der B 6 aus ist das Fundament des einen bereits zu erkennen. Seine Oberkante befindet sich in etwa auf der Höhe des Wasserspiegels der Döllnitz. Die Arbeiten am zweiten Pfeiler können erst beginnen, wenn das noch zu gießende Widerlager fertig ist. Bis dahin müssen noch einige Baufahrzeuge über jene Stelle rollen, an der dieser Pfeiler errichtet wird.

Von Axel Kaminski