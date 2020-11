Oschatz

Für Pilzfreunde könnte dieser Herbst ernüchternd gewesen sein: Denn lange Zeit sah es danach aus, als könnte ein Großteil der diesjährigen Pilzsaison ins Wasser fallen. Doch genau das Wasser ist es nun im wörtlichsten Sinne, das ein Wiederaufleben der Pilzzeit möglich macht. Denn Grundvoraussetzung für ein ausgiebiges Pilzwachstum ist genug Regen, und diesen gab es in den vergangenen Wochen reichlich. „Die Feuchte und die milde Luft haben das Pilzwachstum begünstigt“, sagt Pilzberater Andreas Kade aus Thalheim.

Saison könne bis in den Dezember dauern

Vor einigen Wochen sah seine Expertise noch pessimistischer aus: Gegenüber dieser Zeitung sprach er damals von „einer völligen Katastrophe“ in den Wäldern. Grund für das Ausbleiben eines regen Pilzwachstums war die verbreitete Trockenheit. Trotzdem hielt es Kade für möglich, dass die Pilzsaison eine Rückkehr feiert, wenn denn das Wetter mitspielt – diese Hoffnung hat sich nun erfüllt.

Keine „Pilzschwemme“

Momentan gebe es zwar keine „Pilzschwemme“, wie Kade es nennt, dennoch gingen Sammler in den Wäldern nicht leer aus. Solange die Temperaturen im Plusbereich blieben und die Wälder feucht seien, könne die Saison sogar bis in den Dezember dauern, prognostiziert er. So bietet auch das Ehepaar Kade noch Pilzberatungen an – in diesem Jahr seien es bisher etwa 60 gewesen.

Pilzberater Philipp Anders aus Belgern-Schildau geht davon aus, dass sich Pilze bis zum Frost finden lassen. Auch er teilt den Befund, dass es sich wieder lohnt, nach Pilzen Ausschau zu halten. „Die Wälder sind feucht, die Temperaturen unterschreiten nachts nicht die Fünf-Grad-Marke, was für das Pilzwachstum sehr vorteilhaft ist“, so der Experte.

Beratung nach telefonischer Absprache

In den Wäldern seien derzeit vor allem Steinpilze, Maronen und Birkenpilze verbreitet, wie er erklärt. Pilzberatungen sind bei ihm nach telefonischer Absprache möglich. „Mir schicken Sammler allerdings auch Bilder in den sozialen Netzwerken“, so der Kenner – ganz nach dem Prinzip: „Vier Augen sehen mehr als zwei.“

Pilzberater in Nordsachsen Andreas und Elke Kade: Saalhausener Straße 20, 04758 Oschatz, OT Thalheim, Telefon: 03435-927474 Heiko und Philipp Anders: Waldstraße 30, 04889 Belgern-Schildau, OT Taura; Telefon: 034221-62174 Christel Moltrecht: Nordplatz 4, 04509 Delitzsch; Telefon: 034202-50818

