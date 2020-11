Neue Streuobstwiese für Ochsensaal

Ochsensaal

Wer Marius Raue beim Ausheben eines Pflanzloches am Waldrand bei Ochsensaal beobachtet, stutzt für einen Moment. Die grüne Latzhose als Arbeitsbekleidung ist stilecht, aber wie passt das Trabant-500-Shirt dazu? Es ist ein Überbleibsel seines früheren Hobbys. „Seit ich 18 bin, habe ich erst an Mopeds und später an Autos, vorwiegend Trabis, geschraubt“, erzählt der 31-Jährige.

Plötzlich eine neue Leidenschaft

Sein neues Hobby, man muss es Leidenschaft nennen, kam plötzlich und unbeabsichtigt. Auf der Suche nach einem Haus, dass er für sich und seine Partnerin Melany Schön umbauen könnte, fand er im Frühjahr 2018 in Schmorkau ein Objekt mit einem großen Garten. Nicht dass die Herausforderung, den alten Gasthof wohnlich zu machen, nicht groß genug gewesen wäre – auch der Garten hatte es in sich. „Ein Bekannter wies mich nach dem Kauf darauf hin, dass hier ein paar alte Apfelbäume stehen, die nicht mehr so verbreitet sind“, erzählt der in Riesa-Gröba Aufgewachsene. Der Bekannte, hatte wiederum jemanden bei der Hand, der sich damit genauer auskannte.

Möglichst viele alte Sorten erhalten

„Es gibt um die 4000 Apfelsorten“, erfuhr Marius Raue. Lediglich einen Bruchteil davon findet man im Supermarkt. Das heiße aber nicht, dass die anderen nicht schmecken würden, auch wenn sie optisch mit der Massenware meist nicht unbedingt mithalten könnten. Der einstige Trabi-Bastler hat sich nun das Ziel gesetzt, möglichst viele alte und seltene Sorten zu erhalten. Dafür sucht er einerseits alte Apfelbäume, die er mit Stecklingen oder Samen vermehren will sowie Flächen, auf die er die Bäume pflanzen kann.

Streuobstwiese ist neu angelegt

„Hier bei Ochsensaal kam uns der Zufall zu Hilfe“, erzählt er. Beim Holzmachen ist der gelernte Landwirt mit einem Jäger ins Gespräch gekommen, der wiederum wusste, wer da eine Fläche anzubieten hätte. So konnte er 2020 rund einen Hektar Wiese am Waldrand erwerben. Bei einem Arbeitseinsatz hat er gemeinsam mit Melany Schön und mehreren Helfern gegenüber dem „Schlumpfenland“ kürzlich 72 Apfelbäume gepflanzt. „Hier passen vielleicht noch 80 weitere Bäume her“, schätzt er mit einem Blick über das Areal ab. Das käme aber auch auf die Arten ab. Man müsse ja nicht ausschließlich Äpfelbäume pflanzen, schließlich gebe es auch alte, erhaltenswerte Birnen-, Kirsch- oder Nusssorten.

Kein Hobby für Langschläfer

Die Obstbäume zu pflanzen ist aber weder der Anfang noch das Ende der Arbeit, die dieses Hobby mit sich bringt. Die meisten Pflanzen ziehen Melany Schön und Marius Raue selbst. „Bis vor zwei Jahren hatte ich keine Ahnung davon, wie man einen Apfelbaum veredelt“, betont der 31-Jährige. Da gab es viel zu lernen. Bei den Unterlagen splitte er jetzt, um sich nicht von einer Sorte abhängig zu machen und zu anfällig zu sein, falls eine Krankheit im Bestand auftritt. Zum größten Teil selbst gefertigte Paletten schützen die jungen Bäume vor Wildverbiss.

Hilfe beim Gießen

„Wenn man nichts einbüßen will, muss man die Bäume ausreichend mit Wasser versorgen“, ergänzt Melany Schön, für die die alten Obstsorten auch ein neues Hobby sind. Zum Glück seien hier am Rande von Ochsensaal in diesem Jahr die Regenfässer immer voll gewesen. Aus dem Ort habe sie jemand beim Bau eines Wasserwagens unterstützt. Dazu habe jemand ihnen sein in der Grube aufgefangenes Regenwasser zur Verfügung gestellt, das sonst nur abgepumpt worden wäre.

Wanderer freut neuer Anblick

„Als wir hier gepflanzt haben, stieß das bei Wanderern und Spaziergängern auf positive Resonanz“, berichtet Melany Schön. Die Pflanzung werde man aber einfrieden. „Es ist nicht so, dass wir niemandem das Obst gönnen. Aber wir müssen sicherstellen, dass keine Äste abgerissen werden oder der letzte Apfel gepflückt wird, den wir brauchen, um die Sorte genau bestimmen zu lassen“, erklärt sie.

Viel Energie und Zeit nötig

Das neue Hobby der Schmorkauer ist zeitaufwendig. „Definitiv nichts für Langschläfer“, betont Marius Raue. Auch die Suche nach alten Sorten und Tipps dazu nachzugehen, erfordere Zeit und Ausdauer. Nicht zuletzt verfahre man auch einiges an Benzin, investiere in Material und Unterlagen zum Veredeln. Tatsächlich gäbe es Möglichkeiten, Fördermittel für das Anlegen solch einer Streuobstwiese zu erlangen. „Allerdings gibt es das Geld nur für zertifizierte Ware“, erklärt Marius Raue. Nicht für selbst gezogene Bäume. Dann habe man aber nur bekannte Sorten auf der Wiese stehen.

Obsternte ist Nebensache

Zeitaufwändig könnte auch die Verarbeitung dessen werden, was auf den neuen Bäumen der alten Sorten wächst. „Voriges Jahr war die Ernte noch nicht so groß, da haben wir einiges zu Saft verarbeitet“, berichtet Melany Schön. Tatsächlich hängen an den aus Stecklingen gezogenen Bäume erst nach drei Jahren Früchte. Bei denen aus Sämlingen gezogenen dauere das sogar noch etwas länger.

Wenn Marius Raue Berichte über Demonstrationen für Natur- und Klimaschutz sieht, wünscht er sich, dass auch die Anhänger der „Fridays for furture“-Bewegung Bäume pflanzen statt Parolen rufen würden. Aber ansonsten würde er sich über Tipps freuen: Wo gibt es Flächen, die er bepflanzen könnte und wer weiß, wo noch ein alter Obstbaum steht und gerettet werden muss?

Von Axel Kaminski